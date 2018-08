Mindtree reconnu par ISG pour son expertise différenciée sur SAP HANA et SAP Leonardo

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, August 22, 2018 /PRNewswire/ --

Le rapport ISG Provider Lens valide l'engagement stratégique de Mindtree vis-à-vis de SAP Leonardo

Mindtree, entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a obtenu la reconnaissance de la société de conseil et de recherche en technologie ISG pour son expertise relative à SAP HANA® et SAP Leonardo.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )

Le rapport annuel ISG Provider Lens™ Quadrant relatif à SAP HANA évalue les prestataires de services sur la base de programmes de recherche ISG actuels, d'entretiens menés avec des conseillers ISG, de réunions d'information conduites avec les prestataires de services et de l'analyse des informations de marché publiques issues de différentes sources. Dans le rapport SAP 2018, ISG salue le développement rapide des capacités et l'expertise de Mindtree dans le domaine des services du cloud computing, un élément central de l'infrastructure SAP de nombreuses organisations.

Mindtree, qui propose ses activités SAP sous la marque Bluefin, se positionne comme suit :

SAP Cloud Platform, la base SAP pour SAP Leonardo, qui est la plateforme d'application SAP pour les services liés aux technologies émergentes : « l eader »

SAP S/4 HANA, la suite professionnelle de services SAP : « étoile montante »

SAP B/W4 HANA, la solution de veille économique et d'entrepôt de données SAP : « étoile montante »

ISG reconnaît la forte différenciation de Mindtree dans les domaines suivants :

l a collaboration h yperscale : en sa qualité de Lighthouse Partner SAP affichant un historique de développement et de co-innovation avec SAP, Mindtree travaille avec tous les fournisseurs de services cloud hyperscale, notamment Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google, Virtustream et SAP.

: en sa qualité de Lighthouse Partner SAP affichant un historique de développement et de co-innovation avec SAP, Mindtree travaille avec tous les fournisseurs de services cloud hyperscale, notamment Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google, Virtustream et SAP. propriété intellectuelle solide et différenciée : Mindtree a créé une suite d'exécution de commandes OTIF (« on-time and in-full ») pour aider les sociétés de produits de grande consommation à optimiser encore davantage leur chaîne d'approvisionnement et leur visibilité. Il s'agit de l'un des premiers accélérateurs industriels certifiés sur SAP Leonardo. En outre, Mindtree utilise son service unique d'application d'apprentissage automatique, une composante de sa suite d'outils propriétaire ATLAS, pour acheminer intelligemment les tickets de support ou proposer des solutions connues tirées de problèmes précédemment rencontrés sur SAP.

« Mindtree a pris l'engagement stratégique et organisationnel de développer des compétences hors pair dans le domaine des services SAP et il est très appréciable de voir ISG reconnaître les points forts uniques de nos activités SAP avec Bluefin », a déclaré Arun Rangaraju, vice-président principal et responsable international Entreprise Apps de Mindtree. « Il existe de nombreux prestataires de services, mais le rapport d'ISG met clairement en avant notre gamme de services différenciés qui permet aux clients d'accélérer leur retour sur investissement en ce qui concerne SAP. »

Faisant suite à l'annonce de Mindtree en mai 2018 concernant son engagement stratégique vis-à-vis de SAP Leonardo, le rapport ISG valide l'orientation stratégique de Mindtree en ce qui concerne le développement de nouvelles offres de services axées sur SAP, ses centres uniques de conceptualisation et son statut de centre international d'excellence SAP.

Pour en apprendre davantage sur SAP Leonardo, rendez-vous sur : http://www.bluefinsolutions.com/bluefin-on-demand/sapleonardo

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une entreprise mondiale de services et de conseils en technologie qui aide des entreprises parmi les 2000 plus grandes sociétés mondiales à associer adaptabilité et flexibilité pour être plus compétitives. Plus de 340 entreprises clientes comptent sur les vastes connaissances techniques de notre société, « née au format numérique » en 1999, pour abattre les obstacles, comprendre la complexité numérique et introduire de nouvelles initiatives plus rapidement sur le marché. Grâce à nous, l'informatique avance à la même vitesse que l'entreprise et nous tirons profit des technologies émergentes et des rendements de la livraison continue pour stimuler l'innovation au sein des entreprises. Opérant dans 17 pays, nous sommes invariablement considérés comme l'un des meilleurs employeurs, ce que reflète chaque jour notre culture gagnante partagée par nos 19 000 collaborateurs engagés, dotés de l'« esprit d'entreprise Mindtree » et d'une même volonté de coopération. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur http://www.mindtree.com ou suivez-nous sur @Mindtree_Ltd.

Tous les noms de produits et d'entreprises cités ici peuvent être des noms déposés par leurs propriétaires.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :



En Inde



Divya Jain



Value 360



+91-9999704100



divya@value360india.com







Aux États-Unis



Matter



+1-978-518-4542



mindtree@matternow.com







En Europe



Susie Wyeth



Hotwire



+44-20-7608-4657



susie.wyeth@hotwireglobal.com