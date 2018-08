Mindtree reconnue comme société innovante dans le rapport RadarView™ 2018 d'Avasant sur l'automatisation intelligente

BANGALORE, Inde et WARREN, New Jersey, August 28, 2018 /PRNewswire/ --

Le rapport met en avant la position de chef de file de Mindtree dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'automatisation intelligente

Mindtree, entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a annoncé aujourd'hui avoir été qualifiée de société innovante (« Innovator ») dans le rapport RadarView 2018 d'Avasant sur les services d'automatisation intelligente. Ce rapport prestigieux identifie les leaders en matière de technologies d'automatisation telles que l'automatisation des processus par la robotique (robotic process automation, RPA), l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle (IA) et les agents conversationnels (chatbots).

Mindtree a été citée pour son orientation stratégique sur l'automatisation intelligente, son réseau de partenariats solides et engagés et ses investissements notables dans la recherche technologique fondamentale.

Le rapport met en lumière les initiatives de Mindtree dans différents secteurs, notamment :

la création d'une unité d'affaires spécialisée dédiée à la reconception des entreprises - « Enterprise Re-Imagining Business (ERB) » - qui recourt aux technologies émergentes telles que la RPA, les bots, l'IA/apprentissage automatique, l'apprentissage profond, les blockchains et l'Internet des Objets, pour mener les clients au succès

l'adoption d'une approche écosystémique fondée sur le partenariat avec la mise en place de partenariats ciblés et solides dans des domaines clés de l'automatisation. L'offre d'un « modèle zéro investissement » aux clients, qui permet à ces derniers d'expérimenter la RPA sans frais sur une période de temps fixe avant de décider de l'intégrer ou non

l'établissement de divers centres d'automatisation d'excellence et la conception de plateformes évangélistes où l'entreprise noue un dialogue avec les clients et les partenaires technologiques dans le but de revenir sur certaines idées

la création d'une chaire subventionnée de chercheur boursier orientée sur la recherche en IA à l'École d'ingénieurs de l'Université de Stanford

l'exploitation de ses actifs en termes de propriété intellectuelle et de plateformes, tels que CAPE, plateforme de services informatiques intégrés en entreprise, RAPID, structure de découverte de la RPA, Mindflow, accélérateur d'application conversationnelle et ATLAS, structure de services gérés visant à offrir aux clients une valeur différente dans le monde de l'automatisation intelligente

« Nous collaborons intensément avec nos entreprises clientes dans le cadre d'initiatives d'automatisation intelligente qui permettent d'augmenter l'efficacité et de résoudre des problèmes opérationnels complexes en combinant automatisation des processus par la robotique et outils de l'IA », a déclaré Paul Gottsegen, vice-président exécutif, directeur marketing et responsable du secteur Amériques chez Mindtree. « Cette reconnaissance de la part d'Avasant est la preuve que nous investissons dans les bons outils et les bonnes compétences pour aider nos clients à repenser leur entreprise. »

Ce rapport est le premier d'Avasant concernant les services d'automatisation intelligente. Il a été élaboré dans le contexte de la transition vers les services numériques qui permettent de transformer les entreprises. Le RadarView™ d'Avasant est une expertise indépendante qui reflète les capacités réelles des fournisseurs de services et vise à évaluer ces derniers en leur qualité de partenaires à long terme pour des organisations mondiales en pleine évolution numérique.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une entreprise mondiale de services et de conseils en technologie qui aide des entreprises parmi les 2000 plus grandes sociétés mondiales à associer adaptabilité et flexibilité pour être plus compétitives. Plus de 340 entreprises clientes comptent sur les vastes connaissances techniques de notre société, « née au format numérique » en 1999, pour abattre les obstacles, comprendre la complexité numérique et introduire de nouvelles initiatives plus rapidement sur le marché. Grâce à nous, l'informatique avance à la même vitesse que l'entreprise et nous tirons profit des technologies émergentes et des rendements de la livraison continue pour stimuler l'innovation au sein des entreprises. Opérant dans 17 pays, nous sommes invariablement considérés comme l'un des meilleurs employeurs, ce que reflète chaque jour notre culture gagnante partagée par nos 19 000 collaborateurs engagés, dotés de l'« esprit d'entreprise Mindtree » et d'une même volonté de coopération. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur http://www.mindtree.com ou suivez-nous sur @Mindtree_Ltd.

Tous les noms de produits et d'entreprises cités ici peuvent être des noms déposés par leurs propriétaires.

