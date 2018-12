Mindtree reconnue en tant qu'étoile montante par le rapport de l'ISG sur les services en nuage

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, December 21, 2018 /PRNewswire/ --

Le cabinet de recherche et de conseil ISG met en évidence les relations à très grande échelle de Mindtree

Mindtree, une société mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a été reconnue en tant qu'étoile montante pour ses services de transformation du nuage public dans le rapport Quadrant ISG Provider Lens™ 2018 portant sur les « services de transformation/opérationnels en nuage et de XaaS ». Mindtree a également été reconnue en tant que challenger produit dans le domaine des services liés au nuage public.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )

Le rapport de l'ISG a évalué et les pratiques de conseil et de gestion de services de transformation du nuage mondial de Mindtree et de 36 autres fournisseurs de services sur le nuage public, en particulier les plus grandes organisations à très grande échelle du nuage public.

« Les entreprises migrent rapidement leurs charges de travail vers des nuages hybrides ou publics afin de bénéficier d'une plus grande flexibilité. Cette transition vers le nuage se révèle toutefois complexe. », a déclaré Sreedhar Bhagavatheeswaran, directeur général adjoint et responsable mondial des activités numériques chez Mindtree. « Grâce à sa gamme d'outils spécifiques destinés aux fournisseurs d'infrastructures, Mindtree est particulièrement bien placée pour aider les entreprises clientes à accélérer leur transition vers le nuage. »

Le rapport de l'ISG cite les atouts de Mindtree suivants :

des r elations à très grande échelle : Mindtree est un partenaire Microsoft Azure certifié Or, un partenaire d'intégration de système Google Cloud Platform, un partenaire Business Premium d'IBM et un partenaire Oracle certifié Or. Mindtree fait partie du programme de revendeur de chaînes AWS, du programme de prestation de services AWS et est un partenaire avancé AWS doté de compétences relatives aux mégadonnées et aux opérations de développement ;

: Mindtree est un partenaire Microsoft Azure certifié Or, un partenaire d'intégration de système Google Cloud Platform, un partenaire Business Premium d'IBM et un partenaire Oracle certifié Or. Mindtree fait partie du programme de revendeur de chaînes AWS, du programme de prestation de services AWS et est un partenaire avancé AWS doté de compétences relatives aux mégadonnées et aux opérations de développement ; une e xpérience en matière de migration : Mindtree jouit d'une vaste expérience en matière de migration vers le nuage, mené à bien plus de 4 000 migrations et transformations liées au nuage. Mindtree a par ailleurs une grande expérience en matière d'intégration continue du développement d'opérations et d'automatisation de la livraison continue pour les applications de mégadonnées et les déploiements de grandes entreprises ;

: Mindtree jouit d'une vaste expérience en matière de migration vers le nuage, mené à bien plus de 4 000 migrations et transformations liées au nuage. Mindtree a par ailleurs une grande expérience en matière d'intégration continue du développement d'opérations et d'automatisation de la livraison continue pour les applications de mégadonnées et les déploiements de grandes entreprises ; des conseil s relatif s aux systèmes, applications et produits ( SAP ) en nuage : Outre son expérience en matière de migration traditionnelle d'applications, Mindtree a acquis une expérience de transformation de migration SAP avancée auprès de nombreux fournisseurs de très grande taille via son service SAP Bluefin. Mindtree fournit des services SAP aux entreprises et prend en charge de très grandes entreprises via ses plates-formes SAP ;

: Outre son expérience en matière de migration traditionnelle d'applications, Mindtree a acquis une expérience de transformation de migration SAP avancée auprès de nombreux fournisseurs de très grande taille via son service SAP Bluefin. Mindtree fournit des services SAP aux entreprises et prend en charge de très grandes entreprises via ses plates-formes SAP ; une solide pratique de gestion Azure : la majorité de la gestion en nuage de Mindtree s'effectue via Microsoft Azure et AWS. Pour ses entreprises clientes et ses partenaires technologiques stratégiques, Mindtree gère plus de 6 000 lancements d'applications principales par mois au sein d'une structure d'opérations de développement spécialisée pour chacun de ses clients. Mindtree a également géré des services stratégiques en nuage en Chine et en Allemagne, ainsi que pour les Jeux olympiques d'hiver de 2014.

« Mindtree a été reconnue en tant qu'étoile montante pour la seconde année consécutive, tant pour ses services de conseil en infrastructure d'infonuagique dans le nuage public que pour son infogérance », a déclaré Jan Erik Aase, directeur et responsable mondial de l'ISG Provider Lens. « Les étoiles montantes sont des fournisseurs qui, selon l'ISG, seront les leaders de demain. Mindtree a progressé de manière constante pour rejoindre les leaders du Quadrant grâce à son approche centrée sur l'automatisation de la migration, ses premiers programmes d'innovation dans le nuage et les relations solides qu'elle a établies avec des entreprises à très grande échelle. Mindtree effectue les bons investissements dans des opérations de développement et continue à automatiser ses solutions de support, des indicateurs clés qui révèle un profil de leader dans ce domaine. »

La série de rapports Quadrant ISG Provider Lens™ fournit des informations précieuses sur les capacités des fournisseurs de services, basées sur la méthodologie unique de l'ISG, qui associe une recherche et une analyse de marché empiriques et basées sur des données à des expériences de travail réelles et des observations de l'équipe mondiale de conseil de l'ISG.

Pour en savoir plus sur les services en nuage de Mindtree, veuillez consulter le site : https://www.mindtree.com/services/digital/cloud

À propos de l'ISG

L'ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un grand cabinet mondial de recherche technologique et de conseil. Plus de 700 entreprises clientes lui font confiance, dont 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales. L'ISG s'engage à conseiller les entreprises, les organisations du secteur public, ainsi que les fournisseurs de services et de technologies qui visent l'excellence dans l'exploitation et une croissance plus rapide. L'entreprise se spécialise dans la transformation numérique, notamment dans l'automation, le nuage et l'analyse des données ; le conseil en sourçage ; la gestion de la gouvernance et des risques ; les services d'opérateurs de réseaux ; la stratégie technologique et la conception des opérations ; la gestion du changement ; la recherche et l'analyse des informations du marché et des évolutions technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford dans l'état du Connecticut, l'ISG compte plus de 1 300 professionnels, présents dans plus de 20 pays. Il s'agit d'une équipe internationale reconnue pour son esprit innovateur, son influence sur le marché, son expertise approfondie de l'industrie et des technologies, sa recherche de premier plan et ses capacités d'analyse qui se fondent sur la base de données du marché la plus importante de l'industrie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.isg-one.com.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée en conseils et services technologiques, qui aide les entreprises du palmarès Global 2000 à allier l'évolutivité à l'agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999 et fondamentalement numérique, elle a gagné la confiance de plus de 340 entreprises clientes qui s'appuient sur sa connaissance approfondie du domaine pour abattre les obstacles, donner un sens à la complexité numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Mindtree permet à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présente dans 17 pays, Mindtree est sans cesse considérée comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par sa culture du succès qui s'appuie sur plus de 19 000 « esprits Mindtree » entrepreneurs, collaboratifs et impliqués. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.mindtree.com ou suivre le compte @Mindtree_Ltd.

Tous les noms de produits et d'entreprises mentionnées dans ce communiqué de presse appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

INDE

Swetha Ganesan

Mindtree Ltd

+91-9789061981

Swetha.Ganesan@mindtree.com

ÉTATS-UNIS

Erik Arvidson

Matter

+91-978-518-4542

mindtree@matternow.com

EUROPE

Susie Wyeth

Hotwire

+44-20-7608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com



SOURCE Mindtree