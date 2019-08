Mindtree rejoint Hyperledger pour accélérer le développement de la blockchain

Des experts vont collaborer avec des pairs du réseau pour rechercher et faire progresser les technologies blockchain en open-source

WARREN, New Jersey and BANGALORE, India, 1 août 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree , une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a annoncé qu'elle a rejoint Hyperledger, une plate-forme reflétant les efforts de collaboration en open source qui a été créée pour faire progresser les technologies blockchain dans de très nombreux secteurs d'activité. Adhérer en qualité de membre général permet à Mindtree d'accélérer le développement de ses capacités en s'appuyant sur Hyperledger et d'offrir aux clients potentiels des solutions blockchain adaptées à un secteur spécifique.

Hébergée par la fondation Linux, la plate-forme Hyperledger est un effort qui englobe de très nombreux projets et concerne un très grand nombre de parties prenantes. Elle comprend 14 technologies de blockchain professionnelle et de registre (ledger) distribué. Hyperledger permet aux entreprises de créer des applications, des plateformes et des systèmes matériels spécifiques à leur secteur d'activité et qui prennent en charge les transactions commerciales en créant des cadres de registres distribués en open source et des bases de code parfaitement adaptés aux entreprises.

Mindtree investit stratégiquement dans l'espace blockchain depuis 2016 et Hyperledger représente une partie très importante de cet investissement. En qualité de membre général, Mindtree va permettre à ses experts d'avoir accès à du matériel de formation, des livres blancs, des cas d'utilisation et des solutions qui seront partagés par le réseau de la communauté Hyperledger. Par ailleurs, Mindtree aura accès à la talentueuse communauté Hyperledger et pourra ainsi constituer une équipe solide d'ingénieurs et d'architectes ayant des compétences très demandées dans les technologies Hyperledger. Rejoindre Hyperledger aiderait Mindtree à faire l'apologie des solutions existantes basées sur la blockchain Hyperledger ou à développer de nouvelles solutions.

« Les entreprises perçoivent une valeur stratégique et veulent adopter la blockchain pour repenser certains des domaines de processus actuels et mettre en œuvre des solutions futuristes. Cette adhésion va nous donner la possibilité d'aider nos clients à concrétiser leur vision de mise en œuvre de ces solutions », a déclaré Madhusudhan KM, directeur technologique de Mindtree. Il a ajouté : « L'adhésion à la communauté Hyperledger s'inscrit dans les efforts déployés par Mindtree pour développer une solide connaissance du domaine des solutions basées sur la blockchain qui offrent une transparence, une sécurité et une traçabilité accrues à nos clients dans de nombreux secteurs, dont le commerce de détail, la fabrication, la banque, l'assurance, les compagnies aériennes et l'hôtellerie ».

« La présence de Mindtree à l'échelle mondiale et les investissements qu'elle réalise continuellement pour approfondir son expertise de la blockchain lui confèrent une place naturelle dans notre communauté en plein essor », a déclaré Brian Behlendorf, directeur exécutif de Hyperledger. « Alors que le rythme d'adoption de la blockchain par les entreprises s'accélère, celles qui s'engagent à aider les entreprises à mettre les technologies en production seront des éléments essentiels de l'écosystème. Nous saluons le travail que Mindtree va faire sur ce front. »

La communauté Hyperledger englobe quelque 270 organisations, dont de grandes entreprises technologiques, des startups, des prestataires de services et des universitaires.

Pour en savoir plus sur les capacités de Mindtree en matière de blockchain, veuillez contacter : blockchain.coe@mindtree.com .

À propos de Mindtree

Mindtree [NSE : MINDTREE] est une entreprise mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques, aidant les entreprises du palmarès Global 2000 à allier évolutivité et souplesse pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999 et intrinsèquement numérique, elle a gagné la confiance de plus de 340 entreprises clientes qui s'appuient sur sa connaissance approfondie du domaine pour effacer les obstacles, démêler la complexité numérique et réduire les délais de commercialisation. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services stimulant l'innovation commerciale. Présents dans 17 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur plus de 20 000 « esprits Mindtree » pleins d'initiative, collaboratifs et impliqués.

Tous les noms de produits et d'entreprises mentionnés dans le présent communiqué appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :



INDE

Rahul Nag

Mindtree Ltd

+91-9958644228

Rahul.Nag@mindtree.com

ÉTATS-UNIS

Erik Arvidson

Matter

+1-978-518-4542

mindtree@matternow.com

EUROPE

Susie Wyeth

Hotwire

+44(0)20-7608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg

SOURCE Mindtree