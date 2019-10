Mindtree remporte le prix Star of Excellence Award™ 2019 d'ISG

- La société est reconnue par les entreprises clientes pour la très grande qualité de ses services et son expérience hors pair

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 24 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a été nommée lauréate du Star of Excellence Award™ 2019 d'ISG (prix « Étoile de l'excellence »), le premier et seul programme de reconnaissance du secteur qui classe les fournisseurs à l'aune de la qualité de leurs services en se basant sur les avis directs des entreprises clientes.

Mindtree a obtenu la note cumulative la plus élevée en matière d'expérience client en raison de la qualité de ses principaux services technologiques. Non seulement Mindtree a remporté ce prix mondial, mais elle s'est également hissée à la deuxième place dans la catégorie des technologies émergentes, a été reconnue comme gagnante régionale en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique et a obtenu la meilleure note pour ses services de développement et de maintenance des applications (ADM).

« L'évaluation la plus percutante de l'efficacité de Mindtree en tant que partenaire stratégique vient directement de nos clients. C'est ce qui rend la reconnaissance 'Étoile de l'excellence' d'ISG si particulière et gratifiante », a déclaré Debashis Chatterjee, directeur exécutif et PDG de Mindtree. « Mindtree fournit des solutions technologiques qui supposent un impact commercial clair et net pour ses clients. Cette reconnaissance témoigne directement de notre approche axée sur le client en matière d'innovation, de technologie et de collaboration avec l'utilisateur final. »

Les atouts majeurs de Mindtree cités par les clients sont les suivants :

Les personnes et la collaboration – Mindtree fait preuve d'une compréhension approfondie et ciblée des activités et des entreprises qui lui permet de travailler de manière très fluide avec les fournisseurs de l'écosystème, ainsi que d'identifier et résoudre des problèmes avec le plus grand dynamisme. La réactivité, la capacité du personnel et l'adéquation de la culture organisationnelle ont aussi été des facteurs décisifs.

L 'innovation et la mise en œuvre – Mindtree s'appuie sur sa vaste expérience pour offrir une valeur qui dépasse les objectifs et résoudre les défis commerciaux grâce à l'innovation. Mindtree met en œuvre avec succès les idées d'innovation, répond aux attentes et offre un soutien à l'amélioration continue.

La fidélisation de la clientèle – Mindtree s'est classée à la première place pour ce qui est de la fidélité de la clientèle en raison de la forte proportion de participants (63 %) qui sont considérés comme des férus fidèles qui continueront d'acheter et de recommander l'entreprise à d'autres personnes.

Des partenaires stratégiques – Plus de la moitié des participants considèrent que leur relation avec Mindtree est stratégique par essence, soit en tant que partenaire commercial (33 %) ou conseiller technologique de confiance (29 %).

« ISG se réjouit de nommer Mindtree comme lauréate générale du prix Star of Excellence ISG 2019 pour ses principaux services technologiques », a déclaré Andrea Murray, associée d'ISG Performex™, le service de recherche sur l'expérience utilisateur et les relations commerciales du cabinet. « Cette reconnaissance, vérifiée par des professionnels indépendants, est bien méritée et consolide la position de Mindtree parmi les meilleurs fournisseurs du secteur du sourcing mondial qui représente plus de 100 milliards de dollars. »

Pour mener son étude « Voice of the Customer » (la voix du client), ISG a interrogé plus de 1 400 entreprises clientes afin d'obtenir leur avis sur la qualité de service des fournisseurs. Les entreprises interrogées sont toutes directement en contact avec les fournisseurs et représentent un large échantillon de secteurs, de tailles d'entreprises, de zones géographiques et de domaines de responsabilité.

Les personnes interrogées ont été priées de donner leur avis dans huit grandes catégories de qualité de service : collaboration, mise en œuvre, gouvernance, équipes et innovation (pour les fournisseurs de technologies fondamentales), incubation, activation et accélération (pour les fournisseurs de technologies émergentes).

Les réponses au sondage ont été notées mathématiquement, sans interprétation de la part d'ISG, afin de déterminer les lauréats.

Vous pouvez accéder à l'intégralité du rapport en cliquant sur : https://www.mindtree.com/sites/default/files/2019-10/2019-Star-of-Excellence-Benchmark-Report-Mindtree.pdf

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un grand cabinet mondial de recherche technologique et de conseil. Plus de 700 entreprises clientes lui font confiance, dont plus de 70 des 100 plus grandes entreprises au monde. ISG s'attache à aider les entreprises, les organisations du secteur public, ainsi que les prestataires de services et de technologies à obtenir l'excellence de leur exploitation et une croissance plus rapide. Le cabinet est particulièrement axé sur les services de transformation numérique, notamment l'automatisation, le cloud et l'analyse des données ; le conseil en matière de sourcing ; la gestion de la gouvernance et des risques ; les services d'opérateurs de réseaux ; la conception de la stratégie et des opérations ; la gestion du changement ; la recherche et l'analyse des connaissances du marché et des évolutions technologiques. Fondé en 2006 et basé à Stamford (dans le Connecticut), le cabinet ISG compte plus de 1 300 professionnels qui maîtrisent le numérique et œuvrent dans plus de 20 pays. Il s'agit d'une équipe internationale reconnue pour son esprit d'innovation, son influence sur le marché, sa profonde expertise du secteur et des technologies et ses capacités de recherche et d'analyse d'envergure mondiale, reposant sur la base de données du marché la plus complète du secteur. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.isg-one.com.

À propos de Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] est une entreprise mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques, qui aide les entreprises à allier évolutivité et souplesse pour obtenir un avantage concurrentiel. Intrinsèquement numérique depuis sa création en 1999, et faisant désormais partie du groupe Larsen & Toubro, Mindtree applique ses connaissances approfondies du domaine en s'engageant auprès de plus de 350 entreprises clientes à abattre les obstacles, donner un sens à la complexité du numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans plus de 15 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour dans notre culture du succès qui s'appuie sur quelque 21 000 « esprits Mindtree » pleins d'initiative, collaboratifs et impliqués.

Pour en savoir plus sur nous, veuillez visiter www.mindtree.com ou nous suivre sur @Mindtree_Ltd

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

INDE

Swetha Ganesan

Mindtree

+91-9789061981

Swetha.Ganesan@mindtree.com

ÉTATS-UNIS

Erik Arvidson

Matter

978-518-4542

mindtree@matternow.com

EUROPE

Susie Wyeth

Hotwire

+44-20-7608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com

