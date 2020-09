Mindtree ryhtyy yhteistyöhön Mölnlycken kanssa yrityksen sovellus- ja pilvimuutoksessa

- Viisivuotinen sopimus ruotsalaisen terveydenhuollon ratkaisuja tuottavan yrityksen kanssa Mindtreen aseman vahvistamiseksi Euroopan markkinoilla tehokkaan SAP-pohjaisen muutoksen avulla

GÖTEBORG, Ruotsi ja BANGALORE, Intia, 18. syyskuuta 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , johtava digitaalisen muutoksen ja teknologiapalvelujen yritys, ilmoitti tänään, että se ryhtyy yhteistyöhön Mölnlycken kanssa tarjotakseen SAP-sovelluskehitystä ja ylläpitoa pilvitoimintojen ohella. Mindtree auttaa siirtämään Mölnlycken paikallisen SAP:n Microsoft Azureen ja kiirehtimään kohti alustapohjaista DevSecOps-toimintamallia, joka varmistaa nopeamman reagoinnin liiketoimintamuutoksiin ja luotettavan IT-tuen.

Mölnlycke on markkinoiden johtava haavanhoito- ja kirurgisten tuotteiden ja ratkaisujen toimittaja. Tämän sitoumuksen avulla Mölnlycke pystyy toimittamaan ratkaisuja ketterästi, luotettavasti ja turvallisesti, mikä tukee ydinliiketoimintoja uusien tuotteiden tuomiseksi nopeammin markkinoille ja parempien käyttäjäkokemusten tarjoamiseksi.

"Tavoitteemme on aina ollut terveydenhuollon tulosten parantaminen, ja tunnistamme digitaalisen muutoksen tarpeen ja liiketoiminnan siirtämisen pilveen tämän mission toteuttamisessa," sanoi Daniel Frick, VP, IT, Mölnlycke. "Yhteistyö Mindtreen kanssa on yksi osa, jonka avulla teemme liiketoiminnastamme ketterämpää ja hyödynnämme uudet mahdollisuudet nopeammin."

Mindtree tukee ja ohjaa SAP-ympäristön prosessimuutoksen ja IT-automaation läpi käyttämällä alustapohjaista toimintamalliaan. Osana sopimusta Mindtree myös automatisoi testausprosessin nopeampien järjestelmäjulkaisujen varmistamiseksi.

"Terveydenhuoltosektori kohtaa uusia haasteita, jotka vaativat jatkuvasti innovaatiota. Mölnlycken työskentely Mindtreen kanssa tukee yrityksen digitaalista muutosta perustuen pilvipohjaiseen SAP:hen ja DevSecOps-malliin. Tämä muutos kohti alustapohjaista toimintamallia varmistaa, että Mölnlycken prosessit pysyvät turvallisina ja noudattavat alan säädöksiä," sanoi Venu Lambu, President, Global Markets, Mindtree. "Tämä kumppanuus laajentaa myös Mindtreen läsnäoloa pohjolassa ja vahvistaa sen asemaa Euroopan markkinoilla."

