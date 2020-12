Mindtree s'associe à Databricks pour offrir une intelligence des données avancée et basée sur le cloud

- La collaboration permet une mise en œuvre transparente de l'analyse en libre-service pour améliorer la prise de décision fondée sur les données

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 2er décembre 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , une société de services technologiques et de transformation numérique de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'était associée à Databricks , la société de données et d'IA, pour aider ses clients à mettre en œuvre des plates-formes de données basées sur le cloud pour des analyses avancées. Ce service soutiendra l'utilisation de la plate-forme Databricks dès sa mise en œuvre et tout au long du parcours du client.

Les entreprises mondiales de tous les secteurs cherchent des moyens d'obtenir plus efficacement des informations exploitables à partir de grands ensembles de données, en utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour effectuer des tâches de plus en plus complexes qui permettent de résoudre des problèmes commerciaux. Pour avoir une IA efficace, les organisations ont besoin d'un accès complet aux analyses sur les lacs de données (souvent la plus grande source de données dans leur organisation) en raison de la mauvaise qualité des données.

« Les entreprises accélèrent leur transformation numérique, ce qui stimule la demande pour notre plate-forme ouverte basée sur le cloud », a déclaré Michael Hoff, vice-président directeur du développement commercial et des partenaires chez Databricks. « Ce partenariat avec Mindtree réunira les compétences et les technologies appropriées pour aider les organisations à progresser dans leur parcours d'adoption numérique et à avoir un impact commercial de grande envergure pour nos clients. »

Databricks offre une solution unifiée pour l'ingénierie des données, la science collaborative des données, le machine learning tout au long du cycle de vie, et l'analyse commerciale grâce à une architecture lakehouse . Grâce à la plate-forme Databricks, les entreprises peuvent créer des ensembles de données riches et optimiser le machine learning à l'échelle, rationaliser les flux de travail entre les équipes, favoriser la collaboration, réduire la complexité de l'infrastructure, et offrir une expérience client de qualité supérieure.

« Un accès amélioré et fiable aux données est un facteur de différenciation stratégique pour les entreprises et permet de prendre de meilleures décisions commerciales », a déclaré Radhakrishnan Rajagopalan, responsable mondial de la réussite des clients, des données et de l'intelligence, chez Mindtree. « Databricks offre une plate-forme puissante pour accélérer l'innovation basée sur les données dans les entreprises. Mindtree avec son héritage en matière de technologies de transformation numérique, aidera les organisations à tirer parti de la plate-forme Databricks et à obtenir en temps utile des données pour obtenir des informations commerciales importantes. »

