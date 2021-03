Mindtree s'associe à Knauf pour piloter ses initiatives de transformation informatique

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , une société leader de transformation numérique et de services technologiques, a annoncé aujourd'hui un engagement pluriannuel avec Knauf, un fabricant mondial de matériaux et de systèmes de construction. En tant que fournisseur privilégié de Knauf, Mindtree contribuera à accélérer la transformation informatique de l'entreprise en créant un noyau technologique prêt pour l'avenir, en favorisant l'innovation, en réduisant les délais de mise sur le marché et en améliorant l'efficacité opérationnelle.

Knauf, connu pour fournir à ses clients des produits de la plus haute qualité, propose des solutions de systèmes compatibles pour la construction qui répondent aux exigences les plus strictes en matière d'innovation, d'efficacité énergétique, de rentabilité, de performance et de qualité de conception. En raison de la croissance et de l'évolution des attentes des clients, Knauf transforme son architecture d'entreprise, notamment en adoptant de nouvelles technologies afin de mieux soutenir la croissance de l'entreprise.

« Nous sommes fiers de nous associer à Knauf, une marque synonyme de produits et de services de haute qualité, dans le cadre de ses initiatives numériques visant à servir les clients plus rapidement et plus efficacement », a déclaré Venu Lambu, directeur exécutif et président des marchés mondiaux de Mindtree. « Mindtree possède l'envergure, le modèle d'exploitation mondial et l'expertise en matière de gestion des infrastructures et des applications pour aider à faire avancer leurs initiatives de transformation numérique et à fournir la qualité de service qui fait leur réputation », a-t-il ajouté.

Mindtree fournira des services de développement d'applications, aidera à numériser leur infrastructure, à transformer leurs systèmes de chaîne d'approvisionnement et à développer davantage les plateformes numériques. Cet engagement s'appuiera sur des plateformes informatiques de pointe et aidera également Knauf à réaliser les intégrations technologiques après la fusion.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société internationale de conseil et de services technologiques, aidant les entreprises à combiner évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Née dans le numérique en 1999, Mindtree, qui fait désormais partie du groupe Larsen & Toubro, applique ses connaissances approfondies du domaine à plus de 270 engagements clients d'entreprises afin de briser les silos, de donner un sens à la complexité numérique et d'accélérer la commercialisation de nouvelles initiatives. Nous permettons au service informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de la livraison continue pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans plus de 17 pays à travers le monde, nous sommes régulièrement considérés comme l'un des meilleurs lieux de travail, incarné chaque jour par notre culture gagnante composée de plus de 22 000 « esprits » entreprenants, collaboratifs et dévoués.

Pour en apprendre davantage à notre sujet, visitez www.mindtree.com ou suivez-nous @Mindtree.

Pour plus d'informations, contactez :

INDE

Tanuja Singh

Mindtree Ltd

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg

SOURCE Mindtree