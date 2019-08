Mindtree Sluit Zich Aan Bij Hyperledger om Blockchain Ontwikkeling te Versnellen

Experten gaan met vakgenoten samenwerken om open-source blockchain technologieën te onderzoeken en te bevorderen

WARREN, New Jersey and BANGALORE, India, 01 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, heeft aangekondigd dat het zich bij Hyperledger heeft aangesloten, een open-source collaboratieve inzet om cross-industrie blockchain technologieën te bevorderen. Door zijn aansluiting als algemeen lid is het voor Mindtree mogelijk om de ontwikkeling van zijn mogelijkheden te versnellen met Hyperledger en om sectorgerichte blockchainoplossingen te bieden aan potentiële klanten.

Hyperledger, gehost door Linux Foundation, is een multi-project, multi-stakeholder inzet dat 14 business blockchain en distributed ledger technologieën omvat. Hyperledger maakt het voor organisaties mogelijk om sectorgerichte toepassingen, platformen en hardware-systemen te bouwen om businesstransacties te ondersteunen door speciale ondernemingsgerichte open source distributed ledger frameworks en codebase te creëren.

Mindtree heeft sinds 2016 een strategische investering gemaakt in de Blockchainruimte en Hyperledger is een heel belangrijk onderdeel van deze investering. Als algemeen lid zullen de experten van Mindtree toegang krijgen tot oefenmaterialen, whitepapers, gebruiksscenario's en oplossingen die gedeeld worden via het Hyperledger community network. Bovendien zal Mindtree toegang hebben tot de getalenteerde gemeenschap binnen de Hyperledger om een sterke pool van ingenieurs en architecten op te bouwen met in-demand vaardigheden in de Hyperledger technologieën. Het zal Mindtree helpen, door zich bij Hyperledger aan te sluiten, om bestaande blockchain-gebaseerde oplossingen te kunnen aanbevelen en nieuwe oplossingen te helpen ontwikkelen.

"Bedrijven zien de strategische waarde en willen Blockchain inzetten om sommige van de procesgebieden opnieuw uit te denken en futuristische oplossingen te implementeren. Met dit lidmaatschap zullen we in staat zijn onze klanten te ondersteunen in het waarmaken van hun visie met het implementeren van deze oplossingen," zegt Madhusudhan KM, Chief Technology Officer, Mindtree. Hij voegt nog toe, "Onze aansluiting bij de Hyperledger community is een verdere uitbreiding van de inzet van Mindtree om een sterke domeinkennis te ontwikkelen rondom Blockchain-gebaseerde bedrijfsoplossingen welke transparantie, veiligheid en traceerbaarheid leveren voor onze klanten in vele sectoren zoals de detailhandel, de productie, het bankwezen, de verzekeringen, luchtvaartmaatschappijen en de horeca."

"Door zijn brede en wereldwijde voetprint en huidige investering in het ontwikkelen van blockchain expertise past Mindree natuurlijk in onze groeiende community," zegt Brian Behlendorf, Executive Director, Hyperledger. "Terwijl het adopteren van blockchain door bedrijven zich versnelt, zullen bedrijven die zich toewijden om andere bedrijven te helpen deze technologieën te produceren, een cruciale rol in het ecosysteem spelen. Wij verwelkomen het werk dat Mindtree op dit gebied zal gaan verrichten."

De Hyperledger community omvat meer dan 270 organisaties, waaronder grote technologiebedrijven, startups, dienstenleveranciers en academici.

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om concurrentievoordeel te bereiken. 'Born digital' in 1999, meer dan 340 klantbedrijven rekenen op onze diepgaande domeinkennis om silo's af te breken, digitale complexiteit te verwerken en te begrijpen en om nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het voor IT mogelijk om met de snelheid van business te veranderen, om door het inzetten van nieuwe technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery business innovatie te bevorderen. Wij zijn actief in 17 landen en worden constant beschouwd als een van de beste werkplekken, wat dagelijks bewezen wordt door onze cultuur van succes, belichaamd door bijna 19.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds."

Alle namen van hier vermelde producten en bedrijven kunnen handelsmerken zijn van desbetreffende geregistreerde eigenaren.

