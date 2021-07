Mindtree start boekjaar 2022 met sterke groei in eerste kwartaal en best gevulde orderboek ooit

- Omzet eerste kwartaal stijgt met 7,7%, orderboek overschrijdt half miljard USD

BANGALORE, India en WARREN, N.J., 14 juli 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , een wereldwijd bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie, heeft vandaag zijn geconsolideerde resultaten bekendgemaakt voor het vierde kwartaal dat eindigde op 30 juni 2021, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur.

"Het verheugt ons dat we een sterke start van het boekjaar 2022 kunnen rapporteren met een brede groei in alle servicelijnen en industriesegmenten," aldus Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer en Managing Director, Mindtree. "In het afgelopen kwartaal bedroegen de inkomsten $310,5 miljoen, een stijging van 7,7% ten opzichte van het vorige kwartaal, en de EBITDA bedroeg 20,3%, wat de veerkracht van onze onderneming in een uitdagende omgeving aantoont. Ons best gevulde orderboek ooit van $504 miljoen bevestigt dat de doelgerichte uitvoering van onze strategie en onze klantgerichtheid bij het herdefiniëren van bedrijfsmodellen voor het digitale tijdperk ons helpen een winstgevende en duurzame groei te realiseren. Het maakt ons trots dat Mindtree Minds in moeilijke omstandigheden met passie en doorzettingsvermogen waarde is blijven leveren aan onze klanten en hun verwachtingen is blijven overtreffen."

Belangrijkste financiële hoogtepunten:

Kwartaal eindigend op 30 juni 2021

In USD:

Omzet van $310,5 miljoen (groei van 7,7% op kwartaalbasis/22,6% op jaarbasis)

Nettowinst van $46,5 miljoen (groei van 7,5% op kwartaalbasis/64,7% op jaarbasis)

Omzet van ₹22,917 miljoen (groei van 8,6% op kwartaalbasis/20,1% op jaarbasis)



Nettowinst van ₹3,434 miljoen (groei van 8,2% op kwartaalbasis/ 61,2% op jaarbasis)

Andere hoogtepunten:

Klanten:

260 actieve klanten per 30 juni 2021



+$5 miljoen klanten stegen met 3, in totaal 47



+$10 miljoen klanten stegen met 5, in totaal 25



+$20 miljoen klanten stegen met 1, in totaal 8

Mensen:

27.256 Mindtree Minds per 30 juni 2021



Het achterblijvende verloop van 12 maanden is 13,7%

Q1-deal met toonaangevende wereldwijde klanten:

Een van 's werelds toonaangevende vermogensbeheerders koos Mindtree als strategische partner voor een meerjarige managed services-opdracht om innovatie en gedifferentieerde ervaringen te stimuleren door het moderniseren en transformeren van zijn IT-infrastructuur en applicatieportfolio, terwijl meerdere strategische bedrijfs- en technologische veranderingsinitiatieven mogelijk worden gemaakt.



Een wereldwijd reismanagementbedrijf heeft Mindtree gekozen voor een meerjarig, end-to-end, grootschalig AWS cloud migratie- en cloud operations-programma om zijn nieuwe business- en productstrategie aan te sturen.



Een wereldleider in autoproductie heeft Mindtree gekozen als meerjarige strategische partner om zijn applicatie-ecosysteem om te vormen.



Een multinationale technologieleider heeft met Mindtree een langetermijnovereenkomst gesloten voor ondersteuningsdiensten voor cloud en infrastructuur.



Een wereldwijd hightech industrieel conglomeraat is een partnerschap aangegaan om digitale verkoop en een omnichannel klantervaring mogelijk te maken.



Een wereldleider in op staaldraad gebaseerde producten is met Mindtree een partnerschap aangegaan voor een meerjarig digitaal transformatieprogramma, waarbij Mindtree wereldwijd digitale handelsplatformen zal leveren met een data-first aanpak om digitale omzetversnelling en verbeterde klantervaring mogelijk te maken.

Erkenningen:

Mindtree eindigde voor klanttevredenheid op de tweede plaats in de 2021 UK IT Sourcing Study, uitgevoerd door Whitelane Research in samenwerking met PA Consulting. De algehele tevredenheidsscore van 80% lag boven het sectorgemiddelde van 72%.



Mindtree is door Everest Group uitgeroepen tot een belangrijke kanshebber in haar 'Application and Digital Services in Banking PEAK Matrix® Assessment 2021': Global Focus' rapport.



Mindtree werd genoemd onder de 40 service providers op het gebied van klantanalyse in Forrester's 'Now Tech: Customer Analytics Service Providers, Q2 2021' rapport. Dienstverleners op het gebied van klantenanalyse helpen klanten gegevens om te zetten in analytische inzichten om beslissingen te optimaliseren en de klantervaring te verbeteren (Bron: Now Tech: Customer Analytics Service Providers, Q2 2021).



Mindtree werd erkend met de 2021 ISG Digital Case Study Awards™ voor best-in-class digitale transformatiewerk met ondernemingsklanten. Mindtree was een van de bedrijven met vier of meer uitmuntende casestudy's.

Mindtree behoorde tot de top 5 van bedrijven met de hoogste ESG (Environmental, Social and Governance) scores in een evaluatie van CRISIL Ltd. die drie jaarlijkse rapporteringscycli analyseerde van 225 bedrijven in 18 sectoren in India tot en met het boekjaar 2020.

EcoVadis heeft Mindtree een zilveren rating toegekend in de duurzaamheidsbeoordeling van dit jaar. Daarmee behoort Mindtree tot de beste 25% van de meer dan 75.000 beoordeelde bedrijven.

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd technologisch advies- en dienstenbedrijf dat bedrijven helpt schaalgrootte met behendigheid te combineren om concurrentievoordeel te behalen. "Born digital" in 1999 en nu een Larsen & Toubro Group Company, past Mindtree zijn diepgaande domeinkennis toe op meer dan 260 klantopdrachten om silo's te doorbreken, de digitale complexiteit te begrijpen en nieuwe initiatieven sneller te commercialiseren. We zorgen ervoor dat IT met de snelheid van het bedrijf kan meebewegen, door gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn wereldwijd actief in 24 landen en worden consequent beschouwd als een van de beste werkgevers, wat elke dag belichaamd wordt door onze bekroonde cultuur die uit meer dan 27.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds" bestaat.

Ga voor meer informatie over ons naar www.mindtree.com of volg ons op @Mindtree_Ltd

Veiligehavenbeginselen

Bepaalde uitspraken in dit persbericht met betrekking tot onze toekomstige groeivooruitzichten zijn toekomstgerichte uitspraken, die een aantal risico's en onzekerheden inhouden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten in dergelijke toekomstgerichte uitspraken. De omstandigheden die door de COVID-19-pandemie worden veroorzaakt, kunnen de technologie-uitgaven van de klant verminderen, de vraag naar onze diensten beïnvloeden, de aankoopbeslissingen van potentiële klanten vertragen en een impact hebben ons vermogen om op klantlocatie adviesdiensten te leveren. Dat alles kan een negatieve invloed hebben op onze toekomstige inkomsten, marge en algehele financiële prestaties. Onze bedrijfsactiviteiten kunnen ook negatief worden beïnvloed door een reeks externe factoren die verband houden met de COVID-19-pandemie en die wij niet onder controle hebben. Wij verbinden ons er niet toe om toekomstgerichte verklaringen bij te werken die van tijd tot tijd door ons of namens ons worden gedaan.

