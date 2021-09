Mindtree uitgeroepen door Great Place to Work® als een van India's Best Workplaces™ for Women 2021

BANGALORE, India, 29 september 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree, een wereldwijd bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie, is door het Great Place to Work®-instituut uitgeroepen als een van India's Best Workplaces™ for Women in 2021 (Top 50 – Grote bedrijven).

Van de 712 organisaties die voor deze lijst in overweging werden genomen, voldeden 512 aan de criteria om in de lijst te worden opgenomen:

Vrouwelijke medewerkers vormen minstens 10% van hun werknemersbestand

Vrouwelijke medewerkers geven minstens 70% positieve feedback over de Trust Index©, het wereldwijd geaccepteerde raamwerk van het Great Place to Work®-instituut dat wordt gebruikt om de werknemerservaring te meten

Daarnaast zijn Great Place to Work-Certified™-organisaties bestudeerd op basis van gendergelijkheid in de praktijk en vertegenwoordiging op verschillende niveaus, om India's Best Workplaces™ for Women 2021 te identificeren.

"Om creativiteit aan te boren, innovatie te bevorderen en kansen opnieuw te definiëren, zijn diversiteit en inclusiviteit zeer belangrijk voor ons", aldus Debashis Chatterjee, CEO en Managing Director van Mindtree. "Deze prestigieuze erkenning bevestigt onze voortdurende inspanningen om een omgeving te creëren die echt inclusief is, waarin iedereen zich gewaardeerd, gerespecteerd en gemachtigd voelt, ongeacht geslacht en andere verschillen. Voor ons zijn dit soort erkenningen een kwestie van trots en verantwoordelijkheid. Meer dan een derde van ons wereldwijde medewerkersbestand bestaat uit vrouwelijke professionals. We gaan er alles aan doen om dat percentage tussen nu en het jaar 2030 te verhogen naar 40%."

"Een van de dingen die de Best Workplaces™ for Women ons hebben geleerd, is dat ze zich, los van de uitdagingen die de pandemie of zelfs de sector waarin ze actief zijn, bewust zijn van het creëren van een diverse, rechtvaardige en inclusieve omgeving", aldus Sandhya Ramesh, hoofd diversiteit, gelijkheid en inclusie bij Great Place to Work® India. "De input van hun vrouwelijke werknemers, de kwaliteit van inclusieve praktijken en acties die worden ondernomen voor een eerlijke verdeling van de macht binnen de organisatie zijn daar het bewijs van."

Het rapport en de complete lijst van India's Best Workplaces™ for Women in 2021 kan hier worden bekeken https://www.greatplacetowork.in/women/.

