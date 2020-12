Mindtree versnelt cloud-activiteiten via het Global Microsoft Azure Experience Center en de New Skills Academy

WARREN, NJ en BANGALORE, India, 16 december 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , een toonaangevend bedrijf op het gebied van digitale transformatie en technologiediensten, kondigde vandaag de lancering aan van een speciale Microsoft go-to-market business unit, gericht op het bouwen van nieuwe oplossingen op basis van op platformen en technologieën van Microsoft, evenals de ontwikkeling van de volgende generatie talent binnen Mindtree wereldwijd. De Microsoft go-to-market business unit is een onderdeel van het initiatief van Mindtree dat uit meerdere gradaties bestaat om de aanhoudende vraag naar diensten en oplossingen in de cloud te ondersteunen. Mindtree zal ook zijn Global Azure Experience Center in Redmond, WA uitbreiden en gebruikmaken van zijn Microsoft Excellence Academy om ervoor te zorgen dat al zijn technische professionals bekwaam en gecertificeerd zijn in Microsoft Azure-technologieën.

"Als langdurige partners is ons gezamenlijke doel om onze complementaire sterke punten te bundelen om gespecialiseerde capaciteiten, oplossingen en diensten te leveren die onze klanten zullen helpen maximale waarde te behalen uit hun investering in Microsoft-technologieën", aldus Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer en Managing Director, Mindtree. "De aankondiging van vandaag vergroot het bereik en de expertise van Mindtree binnen het bedrijf van Microsoft, dat op schaal blijft groeien en de niet-aflatende inzet van Mindtree onderstreept om strategisch werk voor gewone zakelijke klanten te stimuleren."

Via het door partners geleide verkoopmodel van Microsoft levert Mindtree toonaangevende, op Azure gebaseerde oplossingen om de digitale transformatie-initiatieven van klanten te stimuleren en hen te helpen groeien in een cloud-first-wereld. Het team van experts van Mindtree heeft enorme kennis van en vaardigheden in Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform, Azure en gerelateerde mogelijkheden opgebouwd.

"Door de focus op een specifiek bedrijfsonderdeel van Microsoft te versterken, zet Mindtree een cruciale stap voorwaarts in onze samenwerking en doet verdere investeringen in het Microsoft-ecosysteem", aldus Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft. "Als gevolg hiervan zullen zakelijke klanten verder profiteren van de innovatieve producten en diensten die op hun initiatieven voor digitale en cloud-transformatie toegespitst zullen zijn, evenals het wereldwijde en toonaangevende talent van Mindtree om branchespecifieke oplossingen te ontwikkelen en toe te passen om aan de behoeften van zakelijke klanten te voldoen."

Het versnellen van Mindtree's go-to-market-strategie in samenwerking met Microsoft zal steunen op drie groeipijlers. Ten eerste, het verbeteren van Mindtree's Microsoft go-to-market business unit met het hoofdkantoor in Redmond, waar Mindtree Minds zakelijke klanten zal blijven ondersteunen bij hun trajecten voor digitale transformatie. Ten tweede zal een ultramodern Global Azure Experience Center van 135.000 vierkante meter, met een aantal zeer bekwame talenten, helpen de best-in-class cloudoplossingen te leveren die zakelijke klanten nodig hebben. Ten derde zal een Global Microsoft Excellence Academy elke technische professionele training en certificering van Mindtree Mind voor Azure-technologieën bieden.

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd technologisch advies- en dienstenbedrijf dat bedrijven helpt schaalgrootte met behendigheid te combineren om concurrentievoordeel te behalen. "Born digital" in 1999 en nu een Larsen & Toubro Group Company, past Mindtree zijn diepgaande domeinkennis toe op meer dan 280 klantopdrachten om silo's te doorbreken, de digitale complexiteit te begrijpen en nieuwe initiatieven sneller te vercommercialiseren. We zorgen ervoor dat IT met de snelheid van het bedrijf kan meebewegen, door gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn wereldwijd actief in meer dan 15 landen en worden consequent beschouwd als een van de beste werkgevers, dat elke dag belichaamd wordt door onze bekroonde cultuur die uit meer dan 21.800 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds" bestaat.

