Mindtree Viert 20 Jaar Voortdurende Innovatie en Klantenservice

Belangrijke verjaardag gekenmerkt door wereldwijde uitbreiding van vestigingen om cultuur en award erkenningen te bevorderen

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 14 augustus 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree viert deze week zijn 20 jaar evoluerende en coöperatieve technologieadvies en diensten voor bedrijven die de activiteiten van bedrijven willen verbeteren en de digitale transformatie tegemoet willen gaan. Sinds zijn bescheiden begin op 18 augustus 1999 is het bedrijf blijven groeien tot een organisatie die zich aanhoudend toewijdt aan zijn klantenservice gebaseerd op toekomstgerichte ontwikkelingen.

Mindtree heeft nu 346 actieve klanten en 37 kantoren over de hele wereld, waar zijn over meer dan 21.000 stijgende werkkracht van Mindtree Minds regelmatig krachtige oplossingen creëert voor ingewikkelde business en IT uitdagingen.

Dit jaar is Mindtree doorgegaan met het uitbreiden van zijn mondiale voetafdruk, waaronder de recentelijke opening van zijn On-Shore Delivery Center in Alpharetta, GA, zijn Silicon Valley Reimagination Center en een groter kantoor in Minneapolis om zijn groeiende Salesforce praktijk, Magnet360, uit te breiden. Mindtree is van plan om deze herfst nog twee belangrijke kantoren in strategische locaties in de VS en in Europa te openen.

In de afgelopen 20 jaar hebben Mindtree Minds oplossingen ontwikkeld en met innoverende bedrijven samengewerkt om de roadmap, architectuur en gereedschap te leveren om hun ondernemingen meer efficiënt te kunnen besturen en om omzetgroei te versnellen. Oplossingen zoals QuikDeploy, een cloud-first versneller voor SAP S/4HANA® uitrol, verbeterde relaties met gemeenschappen zoals Hyperledger en de samenwerking met Microsoft, SAP, Adobe, Salesforce en Databricks zijn de drijvende kracht achter het succes van Mindtree. Het leiderschap van Mindtree in het leveren van innoverende benaderingen in het oplossen van de uitdagingen van klanten werd recentelijk door enkele toonaangevende organisaties, waaronder ISG, Avasant en Zinnov, erkend. Eerder dit jaar werd Mindtree door Lufthansa, 's werelds grootste luchtvaartmaatschappij, tot IT Services Partner of the Year benoemd.

"Deze week precies 20 jaar geleden, richtte een uitzonderlijke groep van tien mensen een bedrijf op met nieuwe ideeën over het helpen van grote bedrijven met het inzetten van technologie voor concurrentievoordeel. Zij behoorden bij de eersten die de kracht van het digitale wisten te benutten, terwijl zij ook een unieke cultuur creëerden die diepgaande expertise en de coöperatieve geest op de eerste plaats zetten," zegt Debashis Chatterjee, CEO en Algemeen Directeur van Mindtree. "Terwijl bedrijven wereldwijd worstelen met het begrijpen van de manier waarop zij complexe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en machine learning kunnen inzetten om hun bedrijf beter te besturen en hun klanten te bereiken, staat Mindtree gereed om een strategische partner te zijn om de weg te helpen wijzen. Het is tot nu toe een ongelofelijke reis geweest, maar wij zijn nog enthousiaster over wat de komende 20 jaren zullen brengen."

Mindtree heeft ook recentelijk zijn inspanningen uitgebreid om aan de gemeenschap iets terug te kunnen doen door middel van Mindtree.org – een sociaal inclusie platform. De vijf digitale platformen sluiten aan op de informele economische sector in India, die miljoenen arbeiders zoals boeren, ambachtsmannen en afvalverzamelaars omvat die hun inkomen willen verhogen en eindgebruikers willen bereiken, en die de grote meerderheid van de Indiase werkkracht vertegenwoordigen. De groei van Mindtree heeft het mogelijk gemaakt om in Mindtree Foundation te investeren, welke samenwerkt met niet-gouvernementele Organisaties in India, de VS en Europa om kansarme gemeenschappen te helpen met het kunnen deelnemen aan het onderwijs en de vacatures die voor hun beschikbaar zijn.

Mindtree heeft ook zijn investeringen versneld in de omscholing van zijn werknemers door middel van zijn interne platform, Yorbit. Via het platform zorgt het bedrijf ervoor dat Mindtree Minds zijn toonaangevende positie behoudt in de ontwikkeling van vaardigheden met loopbaanvooruitzichten op lange termijn, met de meeste populaire vaardigheden dat menselijke cognitie en creatieve interacties met mensen vereist.

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijde technologie-, advies- en dienstenbedrijf, dat Global 2000 bedrijven helpt om omvang met flexibiliteit te combineren om concurrentievoordeel te bereiken. 'Born digital' in 1999, meer dan 340 klantbedrijven rekenen op onze diepgaande domeinkennis om silo's af te breken, digitale complexiteit te verwerken en te begrijpen en om nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. Wij maken het voor IT mogelijk om met de snelheid van business te veranderen, om door het inzetten van nieuwe technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery business innovatie te bevorderen. Wij zijn actief in 17 landen en worden constant beschouwd als een van de beste werkplekken, wat dagelijks bewezen wordt door onze cultuur van succes, belichaamd door bijna 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds."

