Mindtree vom Forschungs- und Beratungsunternehmen ISG zum Marktführer für Anwendungsentwicklungs- und Wartungssdienste ernannt

WARREN, New Jersey und BANGALORE, Indien, September 10, 2018 /PRNewswire/ --

ISG Provider Lens™ Report zitiert Mindtrees agilen und kontinuierlichen Testansatz als herausragendes Leistungsmerkmal

Mindtree, ein globaler Dienstleister im Bereich digitaler Wandel und Technologie, wurde von ISG (Information Services Group), ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, zum Marktführer für "Next-Gen"-Anwendungsentwicklungs- und Wartungsdienste (Application Development and Maintenance, ADM) ernannt.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )





Der ISG Provider Lens™ Next-Gen ADM Quadrant Report ernannte Mindtree von den 29 bewerteten Dienstleistern zum führenden Unternehmen in den Bereichen ‚Next-Gen ADM Services', Agile Development and Continuous Testing. ISG bewertete Dienstleister nach bestimmten Kriterien wie unter anderem Umfang und Qualität ihrer Dienstleistungsportfolios, strategischer Visionskraft und Kundenzufriedenheit.

Mindtrees herausragende Leistungsmerkmale sind laut des ISG-Berichts wie folgt:

Rapider Automatisierungsfokus: Mindtree hat mehrere unternehmenseigene Plattformen und Beschleuniger errichtet, die auf Technologien wie maschinelles Lernen, automatisierte Codegenerierung, robotergesteuerte Prozessautomatisierung und Chatbots zurückgreifen, um ihre Kunden bei einer weitreichenderen Automatisierung ihrer Geschäftsabläufe zu unterstützen.

Agile Erfahrungswerte : Mindtree zählt ca. 4400 Mitarbeiter weltweit, die in agile Arbeitsvorgänge involviert sind, einschließlich agiler Coaches, Scrum Master und Architekten. Das Unternehmen verfügt über ein Agile Center of Excellence in Gainesville, Florida , eine High-Tech-Kommunikationsdrehscheibe für Ideenfindung zwecks agiler Transformationsprozesse, Beratung, Zulieferung und Digitalgeschäfte.

: Umfassendende und bereichsübergreifend ausgebildete Kräfte für Continuous Testing: Mindtree konzentriert sich auf die Fortbildung seiner Mitarbeiter entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vom Back-Office bis zum Front-Office für kontinuierliche Prüfkonzepte und Hilfsmittel. Mitarbeiter werden in Bereichen wie Anwendererfahrung und Analytik ausgebildet.

"Unsere Kunden sind sich der Potenz kontinuierlicher Bereitstellung zum Überwinden verhärteter Strukturen und zur Erbringung optimierter, zügiger erfolgender Dienstleistungen bewusst", erklärte Manas Chakraborty, Senior Vice President und Head of Enterprise Services bei Mindtree. "Diese Anerkennung von ISG spiegelt die nachhaltigen Investitionen wider, die wir zwecks der Zusammenstellung leistungsfähiger Hilfsmittel, Rahmenpläne und Best Practices getätigt haben, um eine integrierte und effiziente IT umsetzen zu können.

"Mindtree befindet sich als‚ Digital Anchor Partner' aufgrund seines technischen Vermögens, On-Shore-Consulting, Automatisierung, digitaler Angebotspakete und Plattformen in einer begünstigten Lage für Unternehmenskunden", so Ashish Chaturvedi, Chefanalyst von ISG und Verfasser des Berichts.

"Die Mehrheit der Next-Gen-Entwicklungstätigkeiten konzentrieren sich auf das Lösen geschäftlicher Problematiken, Umsatz- und Gewinnoptimierung, die Gewährleistung herausragender Kundenerfahrungen sowie die Stärkung des allgemeinen Markenwertes", fügte Esteban Herrera, Partner und Global Leader bei ISG Research. "Gleichzeitig konzentrieren sich die Wartungsvorgänge der nächsten Generation auf den wirksamen Einsatz intelligenter Automatisierung, um Kosten um 20 bis 30 Prozent zu reduzieren - Einsparungen, die in Entwicklungstätigkeiten rückinvestiert werden können."

Die ISG Provider Lens™ Quadrant-Berichtreihe bietet wertvolle Einblicke in die Ressourcen von Dienstleistungsunternehmen. Die Berichte basieren auf ISGs einzigartiger Methodik, die empirische datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit den realen Arbeitserfahrungen und Observationen des internationalen ISG-Beratungsteams zusammenfließen lassen.

Weitere Informationen zu Mindtrees ADM Services sind unter https://www.mindtree.com/services/operations/application-development-support erhältlich.

Informationen zu ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III ) ist ein weltweit führendes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Geschäftspartner von über 700 Kunden, zu denen 75 der weltweit 100 renommiertesten Unternehmen zählen, hat ISG sich verpflichtet, Konzerne, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologieanbieter dabei zu unterstützen, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erzielen. Das Unternehmen ist auf digitale Transformationsdienste spezialisiert, die Automatisierung, Cloud- und Datenanalytik, Managed Governance- und Risikodienste, Netzbetreiberdienste, Erstellung von Technologiestrategien und Arbeitsabläufen, Änderungsmanagement sowie Forschung und Analysen zu Marktwissen und Technologie umfassen. ISG wurde 2006 gegründet und unterhält seinen Hauptsitz in Stamford, Connecticut. Das Unternehmen zählt über 1300 Mitarbeiter, die in mehr als 20 Ländern tätig sind - ein globales Team, das für seine innovative Denkweise, seinen Markteinfluss, seine tiefgreifenden Branchenkenntnisse und technologisches Know-How sowie exzellenten Forschungs- und Analysekapazitäten bekannt ist, die auf den industrieweit umfangreichsten marktspezifischen Daten basieren. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.isg-one.com .

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Global-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Das Unternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierten Fachkenntnisse, um verhärtete Strukturen aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von mehr als 19.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.

Alle hier erwähnten Produkt- und Unternehmensnamen können Markennamen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



INDIEN



Divya Jain



Value 360



+91-9999704100



divya@value360india.com

EUROPA



Susie Wyeth



Hotwire



+44-20-7608-4657



susie.wyeth@hotwireglobal.com

USA



Erik Arvidson



Matter



+1-978-518-4542



mindtree@matternow.com