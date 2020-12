Mindtree werkt samen met Databricks om geavanceerde, op de cloud gebaseerde gegevensinformatie aan te bieden

- Samenwerking maakt naadloze implementatie van selfservice-analyses mogelijk om datagestuurde besluitvorming te verbeteren

WARREN, NJ en BANGALORE, India, 2 december 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , een toonaangevend bedrijf op het gebied van digitale transformatie en technologiediensten, heeft vandaag aangekondigd dat het een samenwerking aangaat met Databricks , het data- en AI-bedrijf, om klanten te helpen bij het implementeren van cloudgebaseerde dataplatforms voor geavanceerde analyses. Deze service ondersteunt het gebruik van het Databricks-platform vanaf de implementatie gedurende het hele klanttraject.

Wereldwijde ondernemingen in verschillende bedrijfstakken zijn op zoek naar manieren om op effectievere wijze uit grote gegevensverzamelingen bruikbare inzichten te verkrijgen, door kunstmatige intelligentie (AI) te gebruiken om steeds complexere taken uit te voeren die zakelijke problemen oplossen. Om effectieve AI te hebben, hebben organisaties volledige toegang nodig tot analyses over datameren, vaak de grootste databron in hun organisatie, vanwege kwalitatief arme data.

"Bedrijven versnellen hun digitale transformatie, waardoor de vraag naar ons open, op cloud gebaseerde platform toeneemt", aldus Michael Hoff, SVP Business Development and Partners, Databricks. "Deze samenwerking met Mindtree zorgt ervoor dat de juiste vaardigheden en technologieën bijeenkomen om organisaties te helpen hun digitalisering vooruit te helpen en een verreikende zakelijke impact voor onze klanten te bewerkstelligen."

Databricks biedt een uniforme oplossing voor datatechniek, collaboratieve datawetenschap, machine learning over de volledige levenscyclus en bedrijfsanalyses via een lakehouse-architectuur . Met het Databricks-platform kunnen ondernemingen goed gevulde gegevensverzamelingen bouwen en machine learning op schaal optimaliseren, workflows tussen teams stroomlijnen, samenwerking bevorderen, de complexiteit van de infrastructuur verminderen en superieure klantervaringen bieden.

"Verbeterde, betrouwbare toegang tot gegevens is een strategische differentiator voor bedrijven en maakt betere zakelijke besluitvorming mogelijk", zegt Radhakrishnan Rajagopalan, Global Head, Customer Success, Data and Intelligence, Mindtree. "Databricks biedt een krachtig platform om datagestuurde innovatie binnen bedrijven te versnellen. Mindtree, met zijn ervaring in digitale transformatietechnologieën, zal organisaties helpen het Databricks-platform te benutten en tijdig toegang te krijgen tot gegevens voor zinvolle zakelijke inzichten."

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd technologisch advies- en dienstenbedrijf dat bedrijven helpt schaalgrootte met behendigheid te combineren om concurrentievoordeel te behalen. "Born digital" in 1999 en nu een Larsen & Toubro Group Company, past Mindtree zijn diepgaande domeinkennis toe op meer dan 280 klantopdrachten om silo's te doorbreken, de digitale complexiteit te begrijpen en nieuwe initiatieven sneller te vercommercialiseren. We zorgen ervoor dat IT met de snelheid van het bedrijf kan meebewegen, door gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn wereldwijd actief in meer dan 15 landen en worden consequent beschouwd als een van de beste werkgevers, dat elke dag belichaamd wordt door onze bekroonde cultuur die uit meer dan 21.800 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds" bestaat.

Ga voor meer informatie over ons naar www.mindtree.com of volg ons op @Mindtree.

Alle hierin vermelde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van de geregistreerde eigenaren daarvan.

Neem voor meer informatie contact op met:

India

Tanuja Singh

Mindtree

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg

SOURCE Mindtree