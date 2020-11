Mindtree werkt samen met de Nordex Group om de digitale transformatie van het bedrijf vooruit te helpen

WARREN, NJ en BANGALORE, 24 november 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , een toonaangevend bedrijf op het gebied van digitale transformatie en technologiediensten, kondigde vandaag een vijfjarige overeenkomst aan met een toonaangevende fabrikant van windturbines, The Nordex Group (ETR: NDX1). De Nordex Group koos Mindtree als zijn bedrijfstransformatiepartner om zijn hele IT-landschap wereldwijd te vereenvoudigen, moderniseren en transformeren en tegelijkertijd schaalbaarheid te bieden om de groeiplannen van het bedrijf te ondersteunen. De Nordex Group is wereldwijd een van de toonaangevende, geïntegreerde fabrikanten van innovatieve onshore windturbinesystemen. De producten van het bedrijf dat in 1985 werd opgericht, geven regelmatig vorm aan de technologische ontwikkeling van de industrie voor windenergie. De Groep heeft in meer dan 40 geografische locaties een windenergiecapaciteit van meer dan 30 GW geïnstalleerd, wat een aanzienlijke bijdrage levert aan het koolstofvrij opwekken van stroom.

"De vraag naar windenergie zal net als Nordex wereldwijd blijven groeien. Om op een betrouwbare en veilige manier aan ons groeiende internationale klantenbestand te leveren, moeten onze onderliggende systemen gestandaardiseerd en vereenvoudigd worden. We gaan een schaalbare, digitale architectuur ontwerpen waarmee we snel en flexibel kunnen presteren", aldus Stefan Ewald, CIO Nordex Group. "We zijn blij met de samenwerking met Mindtree om onze doelstellingen voor digitale transformatie te bewerkstelligen. De digitale expertise, ervaring en flexibele cultuur van Mindtree passen heel goed bij Nordex."

Om de IT-infrastructuur van de Nordex Group in lijn te brengen met zijn strategische visie over de volledige waardeketen, zal Mindtree de volledige stack-transformatie van zijn huidige IT-activiteiten en dienstverlening ondersteunen. "Het toepassingsgebied omvat de standaardisatie en uitrol van nieuwe projecten en operationele processen, de consolidatie van bestaande IT-services en de ontwikkeling van een toekomstbestendig cloudplatform op basis van een robuuste cyberbeveiliging", aldus Venu Lambu, uitvoerend directeur en president, Global Markets, Mindtree. "We zijn blij dat de Nordex Group ons heeft gekozen om samen deze transformatie te bewerkstelligen. Mindtree zal zijn digitale expertise en toonaangevende platforms en capaciteiten inzetten door het gebruik van cloud- en IoT-technologieën."

