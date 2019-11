Mindtree wird von ISG für seine innovativen Managed- und Public-Cloud-Services anerkannt

- Das Unternehmen erhält Anerkennung für seine starken Hyperscale-Partnerschaften und Automatisierungstools

WARREN, New Jersey, und BANGALORE, Indien, 28. November 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree , ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, wurde im Rahmen des ISG Provider Lens™ Quadrant Berichts über „Public Cloud – Solutions & Service Partners 2019" als „Rising Star" in drei Kategorien eingestuft.

Mindtree wurde in der Kategorie „Managed Public Cloud Services" im US-amerikanischen ISG Provider Lens™ Bericht und in der Kategorie „Public Cloud Transformation Services" sowohl im US-amerikanischen als auch im globalen Bericht als aufstrebender Stern anerkannt.

Obzwar die meisten Unternehmen heute eine Cloud-Präsenz haben, maximieren nur wenige die enormen Möglichkeiten, die die Cloud bietet. Mit 35 führenden Branchenpartnerschaften und 12 Cloud-nativen, branchenspezifischen Geschäftsplattformen hilft Mindtree mit seiner umfassenden, ganzheitlichen Cloud-Expertise Kunden, die Migrationsgeschwindigkeit zu beschleunigen, organisatorische Cloud-Transformation zu erreichen und die Vorteile ihrer Investition voll auszuschöpfen.

„Der Aufbau agiler, Cloud-nativer Plattformen und Lösungen, die sich an den individuellen Geschäftszielen orientieren, erfordert branchenübergreifende Erfahrung und vielfältige Anwendungsfälle", sagt Manas Chakraborty, Globaler Leiter des Bereichs Enterprise Service Lines bei Mindtree. „Damit wir unseren Kunden diesen umfassenden Support bieten und ihnen helfen können, ihr Cloud-Potenzial zu optimieren, hat Mindtree erhebliche Investitionen getätigt, um unsere Expertise und Fähigkeiten in allen Bereichen zu erweitern. Diese Anerkennung durch ISG würdigt den Wert dieser Investitionen und unsere Fähigkeit, den Kunden zu helfen, eine schnelle digitale Transformation und kundenorientierte Verbesserungen zu ermöglichen."

Der ISG-Bericht nennt die folgenden Stärken von Mindtree:

Automatisierungszentrischer Ansatz – Mindtree verfügt über ein Portfolio von Automatisierungstools zur Unterstützung von Workload-Beurteilung, Migration, Governance und Management der Cloud. Mindtrees MWatch bietet Kunden Transparenz über ihre gesamte IT-Infrastruktur, um ineffiziente Prozesse zu erkennen und Möglichkeiten für eine gesteigerte Produktivität und Leistung zu ermitteln.

– Mindtree verfügt über ein Portfolio von Automatisierungstools zur Unterstützung von Workload-Beurteilung, Migration, Governance und Management der Cloud. Mindtrees MWatch bietet Kunden Transparenz über ihre gesamte IT-Infrastruktur, um ineffiziente Prozesse zu erkennen und Möglichkeiten für eine gesteigerte Produktivität und Leistung zu ermitteln. Starke AWS- und Azure-Fähigkeiten – Als fortschrittlicher Beratungspartner von AWS und strategischer Partner von Microsoft Azure sind die robusten Hyperscale-Cloud-Partnerschaften von Mindtree ein herausragendes Differenzierungsmerkmal auf dem Markt. Der Bericht hebt die besondere Beziehung von Mindtree zu Azure als Gold-zertifizierter Partner mit Gold-Cloud-Plattform-Kompetenzen hervor, einschließlich fortgeschrittener Spezialisierungen wie Kubernetes.

– Als fortschrittlicher Beratungspartner von AWS und strategischer Partner von Microsoft Azure sind die robusten Hyperscale-Cloud-Partnerschaften von Mindtree ein herausragendes Differenzierungsmerkmal auf dem Markt. Der Bericht hebt die besondere Beziehung von Mindtree zu Azure als Gold-zertifizierter Partner mit Gold-Cloud-Plattform-Kompetenzen hervor, einschließlich fortgeschrittener Spezialisierungen wie Kubernetes. Partnerschaft mit Google Cloud – Mindtree hat seine Partnerschaft mit der Google Cloud Platform als „Premium Partner" ausgebaut. Diese Partnerschaft fördert die Automatisierungsfähigkeiten von Mindtree, um Big-Data- und Analytik-bedingte Workloads ohne aufwändige Umstellungen nahtlos in die Google Cloud zu migrieren.

„Mindtree hat seinen Kundenunternehmen auf ihrem Weg der digitalen Transformation sehr erfolgreich geholfen", sagte Jan Erik Aase, Direktor und Globaler Leiter von ISG Provider Lens Research. „Mindtree arbeitet eng mit AWS, Microsoft Azure und Google Cloud zusammen, um innovative und fortschrittliche Lösungen mitzuentwickeln, indem es hoch automatisierte Workflows für die Migration sowie das Management der Cloud-Umgebungen erstellt."

Der ISG Provider Lens™ Quadrant Bericht liefert wertvolle Einblicke in die Fähigkeiten von Dienstanbietern auf Grundlage der einzigartigen Methodik von ISG, die empirische, datengetriebene Forschung und Marktanalyse mit den praktischen Erfahrungen und Beobachtungen des globalen Beratungsteams von ISG verbindet.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier: https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/isg-provider-lens-cloud-transformation-operation-services-xaas-quadrant-report .

Informationen zu ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist eines der führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungshäuser. Als bewährter Geschäftspartner von über 700 Kunden, darunter mehr als 70 der 100 größten Unternehmen der Welt, unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter dabei, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erreichen. ISG ist spezialisiert auf Dienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation, einschließlich Automatisierungs-, Cloud- und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, Managed Governance und Risk Services, Netzbetreiber-Dienstleistungen, Strategie- und Betriebskonzeption, Änderungsmanagement, Marktinformationen sowie Technologieforschung und -analyse. ISG wurde 2006 gegründet mit Sitz in Stamford, Connecticut, und beschäftigt mehr als 1.300 digitale Fachkräfte, die in über 20 Ländern tätig sind. Damit ist es ein globales Team, das für sein innovatives Denken, seine Marktbeeinflussung, seine profunde Branchen- und Technologieexpertise sowie seine erstklassigen Forschungs- und Analysefähigkeiten basierend auf den umfassendsten Marktdaten der Branche bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com .

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Firmen dabei unterstützt, ihre Wettbewerbsposition durch die Kombination von Skalierung und Agilität zu stärken. Mindtree wurde 1999 unter dem Motto „Born digital" gegründet und ist heute ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group. Es stellt seine fundierte Fachkenntnis in den Dienst von mehr als 350 Geschäftskunden, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 18 Ländern und über 40 Niederlassungen auf der ganzen Welt werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von mehr als 21.000 teamorientierten, engagierten „Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

