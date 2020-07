Mineira Leva Astrologia Brasileira Para o Mundo

De lá pra cá, muitas coisas mudaram, hoje sabe-se que Astrologia não se limita apenas ao 'horóscopo', mas na realidade, passou a ser utilizada como uma grande ferramenta de autoconhecimento para aqueles que a estudam. Amantes da arte afirmam que, através dos movimentos planetários associados e relacionados ao seu mapa natal, é possível entender seu propósito de vida, a forma como você se relaciona afetivamente, como lida com as questões financeiras e com sua família de origem por exemplo.

Nos últimos três anos, é possível comprovar o aumento do acesso a conteúdos na internet sobre autoconhecimento e, a Astrologia, não ficou pra trás. Entre 2016 e 2017, de acordo com dados do Tubular Labs, ferramenta especializada em medir redes sociais, as buscas por vídeos de astrologia no YouTube aumentaram 67%. No Facebook, a procura pelo termo evoluiu 116% e, no Twitter, o assunto cresceu 300%.

Foi pensando em desbravar e inovar o mercado da Astrologia enquanto oferecendo uma ferramenta de autoconhecimento de qualidade, que a mineira Daniela Vianna, empreendedora serial reconhecida internacionalmente, co-fundou a Ephemeris.Co. Unindo tecnologia e com a visão de escalar um negócio mundialmente, Daniela embarcou no projeto da Ephemeris. A Startup tomou forma quando Daniela e seu sócio lançaram a tecnologia capaz de criar o mapa astral personalizado dos usuários que utilizam suas plataformas e o enviar impresso em jóias e decoração de parede. A Startup que, em menos de 3 meses recebeu um aporte de USD$100 mil dólares, está revolucionando a maneira como as pessoas pensam e consomem a Astrologia no Século XXI.

Em menos de 6 meses, a Startup Ephemeris Co já conta com uma presença global e 100% digital. A empresa funciona com um time pequeno de 6 pessoas espalhadas pelo mundo que conseguem fazer a empresa rodar mesmo de dentro do conforto e segurança de suas respectivas casas.

Por sua visão empreendedora, Daniela viu a pandemia atual como uma oportunidade de crescimento e o acordo de investimento veio quando ela se viu presa nos Estados Unidos após fechamento das fronteiras, que a impediu de retornar para seu país de residência e a obrigou a achar formas de continuar trabalhando no projeto dos seus sonhos. Daniela se orgulha em afirmar que 20% do valor inicial do investimento já foi retornado ao investidor enquanto a empresa cresce com velocidade espantosa, faturando mais de USD$1 milhão/ano.

Em entrevista, Daniela sorriu dizendo que se sente realizada ao prosperar no Universo das Startups ao mesmo tempo em que leva ferramentas de autoconhecimento pro mundo todo. Os planos da equipe não são pequenos, até o final de 2020, Daniela planeja lançar o aplicativo da marca para iOS e prevê dobrar o faturamento atual até 2021. Se você quer conferir o trabalho de Daniela e seu sócio Guilherme Verri, acesse www.ephemeris.co e navegue na plataforma da Startup que brilha no cenário empreendedor Brasileiro enquanto mira nas estrelas.

Sobre Daniela Vianna

Daniela Vianna (@danielavianna), 28, é Brasileira, empreendedora serial reconhecida internacionalmente. Sua jornada de sucesso começou em 2012 quando foi premiada com o primeiro lugar em duas competições de Startups no Rio de Janeiro, tendo seu primeiro negócio adquirido no ano seguinte. Formanda em Gestão Estratégica pela UFRJ/Coppead e já tendo também lançado um app de AcroYoga na App Store e fundado uma agência de marketing digital na Austrália, hoje ela atua como Co-Founder & CEO da Ephemeris Co (www.ephemeris.co | @ephemeris.co) a Startup que logo se tornou Google Partner e foi selecionada pela Forbes USA para exibir no Forbes Under 30 Summit em Detroit, EUA. Em menos de 3 meses após lançada, a Startup recebeu investimento de USD$100 mil e, em menos de 6 meses, já fatura mais de USD$1 milhão/ano com presença global e 100% digital e prevê dobrar o faturamento atual até 2021. Daniela é hoje palestrante, mentora e jurada em eventos nacionais e internacionais incluindo Austrália, Israel e Estados Unidos nos quais representa o empreendedorismo Brasileiro e ajuda a fomentar o crescimento do ecossistema de inovação.

