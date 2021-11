Mineração Inteligente é tema da Huawei Open Class de novembro

SÃO PAULO, 25 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A edição de novembro da Huawei Open Class – programa da Huawei de aulas online e gratuitas ministradas por profissionais da empresa líder mundial em Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC), e também por executivos e acadêmicos desse segmento – terá como tema "Mineração Inteligente". Dessa vez, a aula virtual será ministrada por Flávio Hott, Gerente de Soluções de Energia e Mineração da Huawei no Brasil, e a transmissão ao vivo acontece no dia 25 de novembro, a partir das 18h30, no canal do YouTube da empresa.

Com a chegada do 5G, o assunto está no centro de discussões sobre a nova fase da mineração. A divisão de Energia e Mineração da Huawei, além de produtos, possui diversas soluções focadas em conectividade para todo o ecossistema da atividade, tanto para 5G como 4G (LTE) como rede de monitoramento, caminhões autônomos, sensoriamento, entre outros.

"A mineração é uma das áreas que mais tem sido beneficiada pela evolução da conectividade e que, mesmo assim, ainda tem muito espaço para crescer. Nessa Open Class, vamos mostrar nossas soluções inovadoras não apenas no 5G, que está chegando no Brasil, mas também para no 4G para todas as aplicações no ecossistema mineiro", destaca Hott.

Serviço

Evento: Open Class da Huawei – Mineração Inteligente

Data: Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Horário: 18h30

Link: para assistir, clique aqui

