MINI Australia choisit Reevoo pour promouvoir sa marque

LONDRES, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- MINI Australia s'est associée à Reevoo, la plate-forme d'évaluation et d'engagement des clients, pour fournir aux prospects des notations et des expériences impartiales des propriétaires de MINI sur son nouveau site web (https://www.mini.com.au/).

Célébrant son 60e anniversaire cette année, la marque appartenant au groupe BMW vient s'ajouter aux quelque 25 autres entreprises automobiles qui ont choisi d'offrir des commentaires honnêtes et non censurés à leur public en ligne, grâce à la solution de Reevoo.

Alex McLean, directeur du marketing de MINI Australia et MINI New Zealand, a déclaré : « Au cours des 18 derniers mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Reevoo pour mettre en place une approche stratégique visant à partager les expériences des propriétaires de MINI, dont l'aboutissement est notre nouveau site web. Comme nous pensons que nos voitures sont d'une qualité hors pair, il est extrêmement précieux à nos yeux d'avoir la possibilité de faire de nos clients les promoteurs de la marque, qui expliquent aux autres la joie qu'ils éprouvent à conduire leur MINI. »

Reevoo invite les propriétaires vérifiés à donner une ponctuation globale à leur MINI, à noter des facettes spécifiques de la voiture et à faire des commentaires positifs ou négatifs sur l'expérience que leur procure le véhicule. Une fois publiées sur le site, ces réponses peuvent aider à améliorer les résultats des moteurs de recherche, ce qui permet aux acheteurs potentiels de connaître plus facilement l'opinion des propriétaires actuels.

Lisa Ashworth, PDG de Reevoo, a déclaré : « Nous sommes très heureux de travailler avec une marque aussi emblématique que MINI pour aider à éclairer ses publics clés sur leurs décisions d'achat potentielles. Acheter une voiture, c'est acheter l'un des articles les plus chers de votre vie. Dans la mesure où 92 % des propriétaires de véhicules lisent les commentaires des clients avant de faire cet achat, il est impératif que l'information qu'ils reçoivent soit authentique, impartiale et qu'elle provienne d'un fournisseur indépendant ».

En raison du succès qu'a remporté ce partenariat jusqu'à présent, Reevoo a également étendu ses services à MINI New Zealand et contribue ainsi à étoffer la phase de recherche en ligne des personnes qui envisagent d'acheter une MINI comme prochaine voiture. Et avec la récente Édition MINI 60 ans et la nouvelle voiture électrique MINI Cooper SE sans émission qui se profile, il est plus important que jamais pour la marque de trouver de nouvelles façons d'engager son public et d'en susciter l'enthousiasme.

Reevoo

Reevoo est une solution de technologie de marketing de premier plan qui fournit des évaluations validées de produits et de services à bon nombre d'entreprises mondiales. S'appuyant sur une solide base constituée en recueillant et en publiant uniquement les commentaires d'acheteurs vérifiés, Reevoo offre sa fiabilité et son intégrité à des entreprises de plus de 60 pays et dans 30 langues.

www.reevoo.com

Facebook : http://www.facebook.com/Reevoo

Twitter : http://twitter.com/Reevoo

YouTube : http://www.youtube.com/user/Reevoo

Instagram : https://www.instagram.com/wearereevoo

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/Reevoo

Le groupe BMW

Avec ses quatre marques BMW, MINI, Rolls-Royce et BMW Motorrad, le groupe BMW est le premier constructeur mondial d'automobiles et de motos haut de gamme et il fournit également des services financiers et de mobilité de premier plan. Le réseau de production du groupe BMW se compose de 30 sites de fabrication et de montage dans 14 pays. La société dispose en outre d'un réseau de vente mondial dans plus de 140 pays.

En 2018, le groupe BMW a vendu quelque 2 490 000 véhicules de tourisme et plus de 165 000 motos dans le monde entier. Pour l'exercice 2018, le bénéfice avant impôts se chiffrait à 9,815 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 97,480 milliards d'euros. Au 31 décembre 2018, le groupe BMW employait 134 682 personnes.

Le succès du groupe BMW a toujours reposé sur une réflexion à long terme et une action responsable. C'est pourquoi l'entreprise a placé, au cœur de sa stratégie, la durabilité écologique et sociale tout au long de la chaîne de valeur, la responsabilité complète des produits et un engagement à l'égard de la préservation des ressources.

www.bmwgroup.com

Facebook : http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter : http://twitter.com/BMWGroup

YouTube : http://www.youtube.com/BMWGroupView

Instagram : https://www.instagram.com/bmwgroup

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/bmwgroup/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/887880/Reevoo_Logo.jpg

Contact pour les relations avec les médias :

Garth Garland; Reevoo, Londres, Royaume-Uni ; +44-(0)20-8132-8670 ; garth.garland@reevoo.com

SOURCE Reevoo