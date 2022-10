MINISO ouvre son 2 000e magasin en dehors de la Chine et proposera des produits de qualité, abordables et originaux à Lyon, en France

PARIS, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 1er octobre 2022, le détaillant chinois de produits d'art de vivre MINISO (NYSE: MNSO, HKEX: 9896) a ouvert son 2 000e magasin en dehors de la Chine : c'est à Lyon, en France, que le détaillant proposera ses produits d'art de vivre amusants, abordables et originaux. Il s'agit de la toute dernière étape de l'expansion mondiale de la marque depuis 2015. Ce nouveau magasin constitue le dix-huitième de la marque en France au total, et Lyon, la cinquième ville française prise d'assaut par la marque.

MINISO goodie bag for the grand opening day the interior of the new MINISO store

Le magasin, stratégiquement situé dans le centre commercial Saint-Genis 2 qui attire six millions de visiteurs par an, s'étend sur 200 m2 et est accessible aux fauteuils roulants, avec des étagères espacées de 1,4 m pour faciliter la navigation. L'agencement du magasin est organisé autour des collections thématiques sous licence MINISO, telles que We Bare Bears, Disney, Minions et Toy Story, ce qui permet aux clients de retrouver leurs collections préférées et de découvrir les nouvelles au cours de leur visite.

Le jour précédant l'ouverture, le célèbre musicien et acteur Ariel Wizman, cofondateur de MINISO, a fait une apparition dans le magasin. L'inauguration du magasin a suscité un fort enthousiasme. Les 100 premiers clients ont reçu des sacs de cadeaux et des petits gâteaux aux couleurs de MINISO en guise de remerciement. Jonathan Siboni, fondateur de Luxurynsight et co-fondateur de MINISO France, et Nicolas Rey, PDG de MINISO France, étaient présents à la cérémonie d'ouverture.

« Nous avons apporté MINISO en France en 2020 et la marque a été très bien accueillie par les consommateurs français depuis lors. Nous sommes donc ravis que notre magasin de Lyon marque le jalon du 2 000e magasin de la marque en dehors de la Chine », explique Rey. « Ce fut un plaisir de travailler avec nos partenaires du siège chinois de MINISO tout au long de ce voyage. Ils ont su nous fournir un soutien et des ressources fantastiques pour concevoir et développer des produits localisés pour les marchés européens ».

MINISO a ouvert son premier magasin français à Paris en octobre 2020. Deux ans plus tard, l'enseigne compte désormais des magasins dans cinq villes françaises : Paris, Lille, Nantes, Calais et Lyon. D'ici fin 2022, la marque prévoit d'étendre son réseau français à un total de vingt points de vente à l'échelle nationale. Chez MINISO France, les produits les plus vendus en magasin comme en ligne sont les peluches. Les jouets, les cadeaux et la papeterie ont également été les plus importants vecteurs de ventes au cours des dernières années.

« Cela a été un grand plaisir pour nous de pouvoir travailler avec nos franchisés exceptionnels en France », a déclaré Vincent Huang, VP des opérations internationales chez MINISO. « Nous sommes déterminés à poursuivre l'expansion de notre modèle commercial de franchise et à renforcer les liens avec nos partenaires à travers le monde, pour faire de MINISO un détaillant local et mondial à succès ».

Fondée en 2013 par Jack Ye, un homme d'affaires chinois, MINISO s'est rapidement développée jusqu'à atteindre environ 5 200 magasins dans le monde au 30 juin 2022. En Europe, la marque est actuellement présente dans environ 200 régions. Si la Chine reste le plus grand marché de la marque, l'ouverture de son 2 000e magasin à l'étranger est une étape importante dans le développement mondial de la marque.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.miniso.fr, ou contacter [email protected] pour connaître les détails de la coopération commerciale avec MINISO en France.

À propos de MINISO

Le détaillant mondial MINISO (NYSE: MNSO, HKEX: 9896) propose des articles ménagers, des cosmétiques, des aliments et des jouets de haute qualité à des prix abordables. Entre les débuts de la marque en 2013 et le 30 juin 2022, MINISO s'est rapidement développée pour atteindre environ 5 200 points de vente dans le monde. Dans les points de vente MINISO, au design épuré et regorgeant des derniers produits incontournables, chacun peut s'amuser et profiter des petites surprises de la vie.

