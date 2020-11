Ministère de la Culture, Arabie saoudite : Les leaders mondiaux de la culture s'engagent à soutenir la promotion de l'économie culturelle à hauteur de 2,3 mille milliards de dollars

Sous le thème « L'essor de l'économie culturelle : un nouveau paradigme » , les ministres de la Culture et les responsables d'organisations internationales ont discuté, lors de leur réunion inaugurale, de la préservation du patrimoine, du développement durable et de la culture en tant que catalyseur de la croissance économique. Les discussions ont porté sur l'utilisation des nouvelles technologies, le développement de plateformes numériques pour l'expression artistique, tout en rendant les ressources culturelles plus facilement accessibles.

« Cette présence culturelle de haut niveau à la présidence saoudienne du G20 illustre notre croyance commune dans le rôle vital de la culture pour propulser l'écosystème d'innovation des économies », a déclaré le prince Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud, ministre de la Culture saoudien dans son discours de clôture. « Il nous incombe de préserver notre patrimoine commun pour les générations futures et de produire et diffuser la culture de manière durable ».

L'Arabie saoudite a organisé cette réunion en marge de la réunion du G20, alors que la pandémie de Covid-19 continuait à freiner la circulation des personnes et des biens dans le monde. La Banque mondiale prévoit une contraction de 5,2 % de la croissance mondiale cette année après que la pandémie a infecté des millions de personnes, perturbé les transports aériens et le tourisme et entraîné des blocages économiques nationaux.

Cependant, alors que la pandémie bouleversait nos vies dans le monde entier, les gens ont continué à communiquer, à échanger des idées et à s'exprimer artistiquement, ont fait des visites virtuelles de musées et de galeries et se sont engagés dans des initiatives privées et publiques.

« C'est précisément dans un moment difficile comme celui que nous vivons que les valeurs universelles de la culture peuvent représenter les bases sur lesquelles construire la renaissance », a déclaré Dario Franceschini, ministre italien du patrimoine et des activités culturelles et du tourisme et coprésident de la première réunion. « La grave crise déclenchée par la Covid-19 a jeté les bases d'un tournant novateur important en matière de diffusion des nouvelles technologies ».

Cette accessibilité a démontré la résilience de l'économie culturelle et a contribué à stimuler la croissance économique d'industries créatives par des moyens innovants pour accroître les échanges mondiaux de biens et de services culturels. L'UNESCO estime les revenus annuels des secteurs culturels et créatifs à 2,25 mille milliards de dollars et les exportations à plus de 250 mille millions de dollars. Ce secteur emploie près de 30 millions de personnes dans le monde, tandis que certaines prévisions situent sa contribution au PIB mondial à environ 10 % dans un avenir proche.

La réunion inaugurale, qui s'est tenue virtuellement, a été organisée par le ministère saoudien de la Culture et le secrétariat saoudien du G20 dans le cadre du programme des conférences internationales, en l'honneur de la présidence saoudienne du G20 en 2020.

En marge de la réunion, le ministère de la Culture a également annoncé une initiative visant à créer un centre de classe mondiale dédié à la gestion, la restauration et la protection du patrimoine culturel subaquatique de la mer Rouge et du golfe Persique. Le centre, qui sera affilié à la Commission du patrimoine du ministère, sera chargé de développer le secteur en Arabie saoudite et dans la région. Cet objectif sera atteint grâce à une série d'initiatives visant à renforcer la recherche dans ce domaine et à générer des initiatives politiques efficaces, ainsi qu'à sensibiliser à l'importance du patrimoine culturel subaquatique en tant qu'héritage civilisationnel pour l'humanité.

La prochaine réunion consacrée à l'économie de la culture sera organisée par le ministère italien du patrimoine et des activités culturelles et du tourisme pendant la présidence italienne du G20 en 2021.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1327100/Saudi_Minister_of_Culture.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1327101/Global_cultural_leaders.jpg

SOURCE Ministry of Culture Saudi Arabia