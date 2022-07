Ministère des fonds de développement et de la politique régionale : l'héritage du FUM11 détermine l'orientation du développement des villes

VARSOVIE, Pologne, 18 juillet 2022 /PRNewswire/ -- La onzième session du Forum urbain mondial (FUM11) est maintenant de l'histoire ancienne, mais nous ne sommes pas partis les mains vides. Des centaines d'heures de débats ont porté leurs fruits sous la forme de conclusions dont découleront des actions futures tangibles. Deux documents importants ont été présentés au FUM11 : la nouvelle politique urbaine nationale 2030 et le plan d'action pour les villes, ce dernier étant déjà mis en œuvre.

L'engagement de la Pologne en faveur du développement urbain est reconnu dans le monde entier. C'est ce que confirme le choix de Katowice pour accueillir le FUM11, le plus grand et le plus important événement consacré aux questions urbaines. De nombreuses discussions sur l'avenir des agglomérations ont eu lieu et deux documents ont été produits, qui définissent l'orientation du développement des villes polonaises.

Politique urbaine nationale 2030

L'objectif principal de la politique urbaine nationale 2030 (NUP) est de créer de telles conditions pour les villes et leurs zones fonctionnelles afin qu'elles puissent se développer de manière durable, en offrant une qualité de vie élevée à leurs habitants.

« La Pologne a besoin de politiques qui répondent aux défis actuels auxquels les villes sont confrontées. La politique urbaine nationale 2030 est un document gouvernemental qui vise à guider les villes vers le développement durable, à opérer une transformation durable vers des agglomérations fortes et résilientes et à offrir aux résidents un cadre de vie accueillant », a déclaré Grzegorz Puda, ministre des Fonds de développement et de la politique régionale.

Plan d'action pour les villes

Le 28 juin, des représentants du gouvernement central et des collectivités locales ont discuté des propositions relatives à une nouvelle politique urbaine nationale et 104 fonctionnaires des collectivités locales polonaises ont signé le « plan d'action pour les villes ».

Le plan d'action pour les villes est un programme unique à l'échelle européenne. Il rassemble plus de cent villes polonaises qui répondent de différentes manières aux défis locaux liés aux objectifs de développement durable définis dans l'Agenda 2030 et mettent en œuvre les recommandations de la politique urbaine nationale 2030.

Cette initiative est un héritage du FUM11 sous la forme d'un catalogue de bonnes pratiques en matière de politiques urbaines locales. Le plan d'action pour les villes est le premier document conjoint d'autant de gouvernements locaux en Pologne. Il s'agit d'un bon exemple de coopération entre le gouvernement et les gouvernements locaux pour le développement local.

SOURCE Ministry of Development Funds and Regional Policy