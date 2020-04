Ministério da Cultura lança primeira plataforma mundial de e-learning de caligrafia árabe e artes decorativas islâmicas

A plataforma, chamada de Al Khattat ("O Calígrafo"), é uma iniciativa do Ano da Caligrafia Árabe e do Programa de Qualidade de Vida, parte integrante da Visão 2030 do Reino. A plataforma será supervisionada por calígrafos de renome da Arábia Saudita e do mundo árabe como um todo, promovendo o intercâmbio cultural e permitindo que calígrafos ilustres compartilhem conhecimentos por meio de cursos de treinamento, projetos e workshops.