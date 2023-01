Ministério da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita atualiza o setor sobre o Future Minerals Forum 2023 (FMF 2023)

Em apenas seu segundo ano, o FMF se tornou um evento "obrigatório" no calendário global de minerais e metais

RIAD, Arábia Saudita, 6 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Ministério da Indústria e Recursos Minerais (MIM) da Arábia Saudita anunciou hoje os detalhes finais sobre o segundo Future Minerals Forum (FMF), que acontecerá de 10 a 12de janeiro no Centro Internacional de Conferências Rei Abdulaziz em Riad.

Os organizadores anunciaram que o evento tem o patrocínio de Sua Majestade, o Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud.

FMF will feature numerous informal engagement and networking sessions

O primeiro FMF atraiu mais de 7.500 representantes presenciais e virtuais de mais de 50 países, que ouviram 150 líderes do setor. Com base nas inscrições atuais, o FMF 2023 promete entregar ainda mais, com um público esperado superior a 13 mil pessoas, e com delegados vindos de 130 países para ouvir mais de 200 palestrantes de nível mundial.

O FMF foi projetado como um "balcão único", que destaca a emergente super região de mineração que se estende da África à Ásia Central. Ele reúne líderes globais da indústria de minerais e metais, incluindo governos, investidores, exploradores e operadores de todo o mundo.

Os destaques do próximo evento de três dias incluem uma Mesa Redonda Ministerial e a própria conferência, com a participação de 60 delegações governamentais de alto nível e organizações não governamentais do setor de mineração.

A Mesa Redonda Ministerial busca um consenso sobre o futuro da super região de mineração que inclui a África e a Ásia Ocidental e Central, e o papel da região no setor global de minerais e metais.

O FMF 2023 também contará com diversas sessões informais de engajamento e networking.

A novidade neste ano é que o FMF adicionou uma série de recursos solicitados pelos participantes do ano passado, incluindo uma Exposição da Indústria e da Tecnologia no Saudi Pavilion, um estande interativo e multimídia desenvolvido para ajudar investidores e operadoras a navegar pela jornada do interesse ao investimento, à exploração e à operação.

Ao comentar sobre os novos recursos do FMF, Sua Excelência Al-Mudaifer disse: "Estamos emocionados com a resposta do setor à exposição, e esperamos que seja uma área muito ocupada no evento. Nós também somos gratos a todos os principais catalisadores do governo da Arábia Saudita, que fizeram parceria para criar este pavilhão. Isso facilitará a coleta de informações e percepções para possíveis investidores, além do início do processo de investimento em minerais e metais no Reino".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1978738/Future_Minerals_Forum_2023.jpg

FONTE Future Minerals Forum

SOURCE Future Minerals Forum