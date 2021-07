Ministério das Finanças da Arábia Saudita: equipe do FMI reitera recuperação contínua da economia saudita

RIADE, Arábia Saudita, 9 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Representantes do FMI reiteram a contínua recuperação da economia saudita e a desaceleração da inflação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), e afirmam que a projeção de crescimento do PIB não petrolífero chegará a 4,3% este ano e a 3,6% em 2022. O FMI espera que o setor privado lidere o crescimento este ano para atingir 5,8%, e continuará no médio e longo prazos com um crescimento médio de 4,8%. Esta declaração foi feita na consulta da conclusão do Artigo IV de 2021, que foi divulgada recentemente. Os representantes do FMI elogiaram a resposta rápida e decisiva do governo saudita à pandemia da Covid-19, e a criação antecipada de um Comitê Supremo de Crise para gerenciar e coordenar os esforços entre as agências governamentais, juntamente com as reformas ambiciosas que estavam sendo implementadas anteriormente no âmbito da Visão Saudita 2030, desempenharam um papel fundamental para ajudar a economia saudita a superar a pandemia. A crescente digitalização dos serviços governamentais e financeiros, além das reformas para aumentar a mobilidade do mercado de trabalho e das sólidas políticas de proteção, mostraram que a economia estava bem equipada para gerenciar a crise da COVID. Além disso, o programa de apoio ao financiamento do setor privado, lançado pelo Banco Central saudita, contribuiu para apoiar as pequenas e médias empresas a enfrentar os desafios da pandemia.

A equipe do FMI também reiterou que as políticas as políticas de suporte à economia não petrolífera foram bem-sucedidas, e que a criação do Comitê de Resposta à Crise de Alto Nível" foi fundamental para a gestão eficaz e pró-ativa da crise, bem como as medidas rigorosas de contenção precoce e de mitigação da saúde limitaram os casos e fatalidades.

Sobre o desempenho econômico atual, os representantes do FMI acreditam que o programa de parceria "Shareek" oferecerá incentivos por meio do sistema tributário, acesso ao crédito e reformas regulatórias para incentivar o investimento. Além disso, eles confiam que as reformas do mercado de trabalho (cancelamento do sistema de patrocínio da Kafala) resultarão em um mercado de trabalho mais competitivo e mais atraente para estrangeiros com melhor qualificação. Sobre as atuais reformas para impulsionar o emprego para mulheres, a equipe projeta um aumento contínuo nas taxas de participação da força de trabalho feminina (aumento de 13 para mais de 33% nos últimos dois anos.). A equipe também prevê que o crédito para o setor privado crescerá fortemente, impulsionado pelo empréstimo para residências e pequenas e médias empresas. A equipe prevê que a nova lei de seguridade social seja um passo importante para fortalecer a estrutura de suporte à renda dos menos favorecidos.

A equipe do FMI indicou que o potencial da energia renovável na Arábia Saudita é enorme, o que atrairá investidores privados nacionais e estrangeiros. A equipe expressou sua satisfação com o anúncio de alto nível da Estratégia Climática Saudita e o compromisso da liderança do país com a redução das emissões de GEE.

Em termos de finanças públicas e transparência, os representantes do FMI confirmaram que recentemente houve progressos significativos para aumentar a responsabilidade e a transparência nas aquisições públicas, inclusive por meio da "plataforma Etimad". Eles elogiaram o ritmo impressionante das reformas do mercado de capitais para aumentar a liquidez e a extensão para os mercados locais de ações e títulos, incluindo maior acesso aos investidores estrangeiros e a introdução de derivativos financeiros. A equipe destacou que a liquidez do sistema bancário apresenta níveis muito confortáveis.

A declaração final da avaliação do artigo IV de 2021 mencionou a inclusão financeira e aplicação de fintech, indicando que este setor está amadurecendo rapidamente na Arábia Saudita com o suporte da SAMA (Agência Monetária da Arábia Saudita) e da CMA (Autoridade do Mercado de Capitais). A declaração final ressaltou que a paridade continua sendo a melhor opção de taxa de câmbio, já que a Arábia Saudita tem reservas elevadas e mais do que adequadas para manter a paridade.

Sua Excelência, o Ministro das Finanças, Sr. Mohammed Al-Jadaan, disse que a declaração final destacou os indicadores atuais e futuros da economia saudita e que conseguiu superar muitos dos obstáculos e desafios que o mundo enfrentou este ano e no ano passado. Isso contribuiu para alcançar a sustentabilidade financeira que melhorou a solidez e a força da economia. Sua Excelência enfatizou o papel fundamental das reformas econômicas e estruturais que o Governo Saudita implementou sob a visão saudita de 2030 e o efeito que elas tiveram para alcançar uma economia sustentável e abrangente. A equipe do FMI também elogiou os esforços do Reino para atenuar os efeitos econômicos, sociais e de saúde da pandemia da Covid-19.

É notável que a missão da equipe do FMI tenha emitido anteriormente uma declaração na conclusão da consulta do Artigo IV de 2021 para o Reino da Arábia Saudita, que ocorreu em abril de 2021. Estas Declarações Finais confirmam os resultados iniciais que a declaração anterior alcançou.

FONTE Saudi Ministry of Finance

SOURCE Saudi Ministry of Finance