Ministério de Relações Exteriores da China coloca Tianjin no mapa mundial

TIANJIN, China, 16 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A cidade costeira do norte da China, Tianjin, foi colocada no mapa global na terça-feira, durante um evento realizado pelo Ministério de Relações Exteriores (MRE) da China e pelo governo municipal. Intitulado "A China na nova era: a dinâmica cidade de Tianjin torna-se global", o evento reuniu cerca de 500 convidados, incluindo representantes do governo e diplomatas estrangeiros na China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/871646/Landscape_of_Tianjin.jpg