Ministro das Finanças recebe com satisfação a declaração da equipe do FMI sobre a consulta do Artigo IV com o Reino em 2022.

RIAD, Arábia Saudita, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A equipe do FMI elogiou a condição econômica e financeira do Reino em sua declaração final emitida no final de sua visita sobre a consulta do Artigo IV com o Reino em 2022. Eles reiteraram seu prognóstico construtivo para a economia do Reino no curto e médio prazo, com maior recuperação nas taxas de crescimento econômico e controle de inflação, bem como maior força na posição econômica externa do Reino.



De acordo com a declaração, o FMI previu que o PIB do Reino aumentaria 7,6% em 2022, o setor não petrolífero cresceria cerca de 4,2%, o superávit de conta atual subiria para 17,2% do PIB e a inflação geral permaneceria em uma média de 2,8%.

A Declaração observou que o Reino tratou com sucesso a pandemia do coronavírus (COVID-19), enfatizando que está em posição de superar os riscos impostos pela crise ucraniana e o ciclo de endurecimento de políticas monetárias em economias desenvolvidas, observando que o impacto do endurecimento das condições globais na economia do Reino está limitado devido aos altos níveis de liquidez e capitalização do setor bancário. A atividade econômica também está melhorando significativamente, auxiliada pelo aumento dos preços do petróleo e pelas reformas governamentais implementadas de acordo com a Visão 2030.



O relatório também enfatizou que o prognóstico futuro da economia do Reino está otimista no curto e médio prazo, com recuperação contínua das taxas de crescimento econômico, contenção da inflação e fortalecimento de sua posição econômica externa. A equipe do FMI observou que a continuação de sua implementação de reformas estruturais ajudará a garantir uma recuperação forte, abrangente e ecologicamente correta, ressaltando que o Reino está se recuperando fortemente da recessão causada pela pandemia, indicando que o apoio oferecido pelas finanças públicas, o impulso das reformas, o aumento de preços e da produção de petróleo aumentaram a recuperação do Reino, já que testemunhou um forte aumento. O PIB REAL NÃO PETROLÍFERO CRESCEU 4,9% EM 2021, impulsionado principalmente pela recuperação dos setores de fabricação e varejo (incluindo o comércio eletrônico) e o setor comercial.



A declaração observou que a taxa de desemprego do Reino caiu para 10,1% no primeiro trimestre de 2022 como resultado das altas taxas de emprego dos cidadãos sauditas no setor privado, ao mesmo tempo em que elogiou as iniciativas eficazes para aumentar a participação das mulheres na força de trabalho, o que levou a superar as metas do Reino da Visão 2030.



Em termos de política fiscal, a missão aplaudiu o compromisso do Reino de garantir a sustentabilidade das finanças públicas e os esforços para evitar acompanhar as tendências do ciclo econômico, estabelecendo um limite de gastos não afetado pelas variações do preço do petróleo. O corpo técnico do FMI também estimava que as finanças públicas superassem as previsões orçamentárias em 2022, e que a razão da dívida com o PIB diminuísse.

A missão também enfatizou que os riscos de estabilidade financeira estão bem contidos, já que os níveis de rentabilidade, liquidez e capitalização são bons no nível do sistema bancário, e que o impacto do maior endurecimento das condições da política monetária global será limitado ao crescimento de crédito e ao PIB não petrolífero, mas positivos na rentabilidade do setor bancário.



A declaração final da equipe do FMI elogiou os esforços do Reino em relação às políticas climáticas, ressaltando que o governo está trabalhando para intensificar os investimentos na produção de hidrogênio azul e verde, além de seus esforços contínuos em pesquisa e desenvolvimento com foco na economia circular de carbono.



Por sua parte, Sua Excelência, o Ministro das Finanças, Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, disse: "A declaração destacou os indicadores atuais e as perspectivas positivas futuras para a economia saudita, que superou muitos dos obstáculos e desafios que enfrentaram a economia global nos últimos dois anos, ao mesmo tempo em que manteve a sustentabilidade financeira, melhorou a solidez e a força da economia saudita; ressaltando a importância das mudanças econômicas e estruturais do Reino sob a Visão 2030, além de sua contribuição para alcançar um crescimento econômico sustentável e inclusivo."



Sua Excelência recebeu com satisfação os elogios da equipe do FMI em relação aos esforços do Reino para mitigar os efeitos econômicos, sociais e de saúde da pandemia da Corona, ressaltando que o Reino está atualmente passando por uma forte recuperação após a recessão induzida pela pandemia, e que o aumento dos preços do petróleo oferece a oportunidade de acelerar o ritmo das reformas que estão sendo implementadas sob a Visão Saudita 2030.

Vale ressaltar que uma declaração inicial foi emitida pela missão do FMI após a conclusão da consulta do Artigo IV com o Reino da Arábia Saudita em 2022, que aconteceu em abril de 2022. Esta declaração final confirma os resultados preliminares da declaração anterior.

FONTE Ministry Of Finance

SOURCE Ministry Of Finance