Ministro de Minas e Energia participa de Encontro do LIDE Ceará, em Fortaleza

FORTALEZA, Brasil , 21 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Ministro Adolfo Sachsida, participou do Seminário Energia Brasil promovido pelo LIDE Ceará nesta sexta (21/10), em Fortaleza/CE. Com o tema "Energia - A grande oportunidade de transformação do Brasil", o ministro falou para empresários da indústria, agronegócio, tecnologia, varejo, serviços e energia, especialmente renováveis.

Em sua palestra, o ministro comentou sobre ações e investimentos realizados pelo Governo Federal no setor energético, que tem quase 10% de participação no Produto Interno Bruto (PIB) do país, sendo 4,2% em petróleo e gás, 3,0% no setor elétrico e 2,4% no setor mineral.

No cenário internacional, de acordo com o ministro, os investimentos entre 2019 e 2021 atingiram a cifra de R$ 186 bilhões, colocando o Brasil entre os principais países em diversos mercados, como o 7° maior produtor e exportador de petróleo; o 2º maior produtor e mercado consumidor de biocombustíveis; o 2° maior produtor de minério de ferro e o 6° maior em capacidade instalada em energia eólica.

Sachsida ainda reforçou o papel do país como exemplo de sustentabilidade para o mundo e destacou que o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas. "O Brasil está hoje onde a Alemanha quer estar daqui a 15 anos, no setor de renováveis", destacou o ministro. "Isso é para mostrar a força dos leilões, mesmo durante a pandemia, a quantidade de leilões que realizamos. Os dois maiores leilões de petróleo do mundo, a quantidade de investimentos previstos até 2031, tudo em contratos e compromissos firmados, isso mostra que estamos seguros, que temos previsibilidade e que estamos convictos de que este é o caminho para o desenvolvimento econômico e social do País", disse Sachsida.

Para o ministro, o Brasil ainda precisa ajustar alguns pontos para os desafios futuros. "Precisamos melhorar os marcos legais. Fortalecer o uso de energia renovável, fortalecer a mineração com foco social e ambientalmente sustentável. Temos que executar uma série de medidas que vão garantir mais investimento privado no Brasil", afirmou.

*Participação fundamental* - Para a Presidente do LIDE Ceará, Emília Buarque, o setor de energias é a base para o desenvolvimento econômico e social, e, além de exigir o uso de tecnologias, exige que todo este projeto para o futuro seja construído de modo a incentivar com segurança o binômio produtividade e equidade.

"O seminário foi um momento de diálogo com os empresários de todos os setores da economia com atuação regional e nacional, em especial os ligados às energias renováveis, como são a Servtec e a E1 Energia, dois grandes players do mercado nacional e com origem em nosso Estado. Energia limpa, de baixo carbono, é presente e futuro. Acreditamos que é uma oportunidade para a tão sonhada virada de chave do Nordeste. Ficamos honrados do ministro ter aceitado nosso convite para estar pela primeira vez no Ceará, no seminário promovido pelo LIDE", comentou Emília Buarque.

Sobre o LIDE Ceará – O LIDE Ceará é um grupo de líderes empresariais multisetorial, independente, apartidário, com alta conectividade e com foco no desenvolvimento socioeconômico. O objetivo do grupo é ampliar o ambiente de negócios e as oportunidades, conectando e dando projeção para as empresas, debatendo temas diversos, influenciando e defendendo posicionamentos. O LIDE Ceará usualmente atua com uma agenda presencial mensal, com conteúdo de altíssimo nível e acesso aos principais expoentes do país no campo empresarial e no poder público. O LIDE nas unidades internacionais (China, Itália, Alemanha, Portugal, EUA, Argentina, Paraguai, dentre outras) representa um ambiente seguro para negócios e desenvolvimento, especialmente entre o mundo e a forte presença do grupo na América Latina, com destaque para o Brasil. A organização está presente nos cinco continentes.

