Ministros de Mineração de mais de 60 países participam da Mesa Redonda Ministerial no Future Minerals Forum

A maior reunião do gênero de todos os tempos elogia o papel da Visão 2030 do Reino da Arábia Saudita

RIAD, Arábia Saudita, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Mais de 60 ministros e delegações governamentais responsáveis pelas estratégias de minerais e metais de seus países participaram da segunda Mesa Redonda Ministerial organizada pelo Ministério da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita no maior encontro de todos os tempos desse tipo. A Mesa Redonda, que aconteceu hoje em Riad, será seguida pelo Future Minerals Forum (FMF) 2023, que acontecerá de 11 a 12 de janeiro de 2023. O FMF é conduzido sob os auspícios do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, Rei Salman bin Abdulaziz.

21 organizações internacionais também participaram da Mesa Redonda, incluindo o Banco Mundial, as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, uma ONG de 400 membros dedicada à conservação da natureza e ao uso sustentável de recursos naturais.

Sua Excelência Bandar Ibrahim Al-Khorayef, Ministro saudita da Indústria e Recursos Minerais abriu a reunião com um discurso no qual deu as boas-vindas aos participantes e destacou que a reunião refletiu o papel vital que a mineração desempenha em moldar nossa transição para um futuro sustentável e desenvolvimento econômico equitativo. Embora o foco esteja na super região que se estende da África à Ásia Central, ele disse: "Acho que é seguro dizer que os interesses de mineração em todo o mundo estão seguindo o que discutimos."

Sua Excelência Al-Khorayef acrescentou: "Quando convocamos a primeira Mesa Redonda Ministerial há um ano, pretendíamos aumentar a conscientização sobre o potencial de desenvolvimento econômico impulsionado por minerais em toda a nossa região. Queríamos colocar este vasto coração mineral no estágio de transição net-zero do mundo. Em nosso segundo evento, o interesse só aumentou. Isso mostra nosso compromisso conjunto com a transição net-zero e um futuro eficiente em recursos, resiliente e responsável. Também demonstra o desafio que essa mudança representa para a nossa geração.

Vários ministros participarão das sessões da conferência, principalmente Sua Alteza Real o Príncipe Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Ministro de Energia; SE o Ministro saudita de Investimento Khalid Al-Falih; SE o Ministro Saudita da Indústria e Recursos Minerais, Bandar Ibrahim Al-Khorayef, e SE o Vice-Assuntos de Mineração Khalid Al-Mudaifer.

Os palestrantes confirmados incluem os principais líderes da indústria de energia, minerais e metais e especialistas em think tanks, incluindo: Mike Henry, CEO da BHP; Andrew Liveris, presidente da Lucid Motors; Roy Harvey, presidente e CEO da Alcoa; Gerd Muller, Diretor Geral UNIDO; e Robert Wilt, CEO da Ma'aden.

