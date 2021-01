MiniTool lança assistente de partição 12.3: adiciona o idioma português e aprimora a recuperação de dados

VANCOUVER, Colúmbia Britânica, 14 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- MiniTool lançou o assistente de partição 12.3 em 28 de dezembro de 2020, que é a terceira atualização cumulativa deste ano. Esta atualização adicionou o pacote de idioma português e o recurso de recuperação de dados foi atualizado para sua última compilação.

Português adicionado

Como um utilitário de alta tecnologia de particionamento de disco para computadores Windows, o assistente de partição MiniTool está sempre fazendo esforços para expandir seus grupos de usuários em todo o mundo e melhorar sua experiência de usuário.

Antes dessa atualização, o assistente de partição já suportava inglês, japonês, alemão, francês, italiano, coreano e espanhol. Desta vez, o assistente de partição MiniTool 12.3 adiciona a opção em português, que ajuda o programa a ganhar popularidade em todo o mundo.

Recuperação de dados atualizada

Esta atualização upgrade o recurso de recuperação de dados para a versão mais recente, que adiciona os dois recursos principais a seguir: a capacidade de digitalizar locais específicos e a capacidade de reconhecer e recuperar dados de partições exFAT.

1. Recuperação de dados de locais específicos

Antes desta atualização, o recurso de recuperação de dados permite que os usuários digitalizem uma partição específica, espaço não alocado e toda a unidade de disco rígido. Desta vez, a atualização adiciona o recurso de Localização Específica, permitindo que os usuários digitalizem a área de trabalho do computador, a lixeira e uma pasta específica, o cartão SD do computador. Isso ajuda a recuperar os dados de forma mais precisa e rápida.

2. Suporte total às partições exFAT

O recurso de recuperação de dados permite que os usuários recuperem dados de vários sistemas de arquivo, mesmo que o sistema de arquivo não seja reconhecido. Para esses sistemas de arquivo reconhecíveis, o módulo de recuperação de dados os rotulará no resultado da digitalização. Entretanto, para esses sistemas de arquivos irreconhecíveis, o assistente de partição da MiniTool os listará sob o grupo de arquivos RAW.

O assistente de partição 12.3 adiciona a capacidade de reconhecer as partições exFAT no recurso de recuperação de dados, permitindo que os usuários encontrem e salvem dados mais facilmente dos resultados da digitalização, especialmente se os dados que os usuários desejam recuperar estiverem nas partições exFAT. Atualmente, o recurso de recuperação de dados do assistente de partição da MiniTool pode reconhecer sistemas de arquivos NTFS, FAT e exFAT.

Mais melhorias

O assistente de partição de MiniTool também traz algumas pequenas melhorias e correções de bugs.

Sobre o assistente de partição da MiniTool

A MiniTool® Software Ltd. é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de software, oferecendo aos clientes soluções de software empresarial completas no setor de recuperação de dados, gerenciamento de partição e backup e restauração de dados.

O MiniTool Partition Wizard é o principal produto da MiniTool. Com dez anos de desenvolvimento, ele se torna um gerenciador de partição completo.

Para mais informações, acesse os sites oficiais:

https://www.minitool.com

https://www.partitionwizard.com/

FONTE MiniTool Software Limited

Related Links

http://www.minitool.com



SOURCE MiniTool Software Limited