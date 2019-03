Minor League Baseball expande "Copa de la Diversión" para 2019

ST. PETERSBURG, Florida, 21 de marzo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Minor League Baseball™ (Ligas Menores de Béisbol, MiLB™) esta semana reveló las identidades en el campo de los 72 equipos que participan en su concurso "Copa de la Diversión" ("Fun Cup™" en inglés) de 2019. Ya en su segunda temporada, Copa de la Diversión ("Copa") sirve como el elemento central de la iniciativa de participación de fans hispanos "Es Divertido Ser un Fan™" ("It's Fun to be A Fan" en inglés).

La campaña inaugural en 2018 excedió con mucho las proyecciones del impacto comunitario, la participación de los fans y las asistencias a partidos, ganando varios premios y reconocimientos por su enfoque auténtico a la participación de las comunidades hispanas en todo el país. En 2018, los partidos de Copa de la Diversión atrajeron a un público mucho más grande – 24.4 por ciento más – que los partidos que no formaron parte de Copa. La asistencia en general para los partidos señalados como Copa fue 12.6 por ciento mayor que la asistencia para las mismas fechas en 2017.

El lunes, Sports Business Journal anunció los nominados a su premio Sports Business Award de 2019, nombrando a Minor League Baseball: Copa de la Diversión uno de cuatro finalistas para su premio "Sports Breakthrough of the Year" (innovación deportiva del año), cuyos ganadores serán anunciados en los Sports Business Awards el 22 de mayo en la Ciudad de Nueva York.

"Trabajamos por más de tres años investigando y desarrollando la plataforma de Copa de la Diversión, y sabíamos que si construimos una campaña auténtica y culturalmente relevante, todos nuestros fans – no solo los fans hispanos – la aceptarían", dijo Kurt Hunzeker, vicepresidente de estrategia e investigación de marketing de Minor League Baseball. "La manera en que Copa resonó con nuestras comunidades casi de inmediato después de dar a conocer las identidades el año pasado señaló verdaderamente que nuestro enfoque, dirección y ejecución eran correctos. La reacción positiva de los fans junto con los aumentos cuantificables en métricas clave ayudó a desarrollar nuestra estrategia a medida que nos preparamos para más 'divertido' en esta temporada".

Al aprovechar los éxitos de la temporada inaugural, todos los 33 equipos de MiLB que participaron en Copa el año pasado están regresando en 2019, sumándose a los 39 equipos adicionales que buscan fortalecer sus conexiones con los fans hispanos en sus comunidades respectivas. A fines de semana, todos los 72 equipos que participan en Copa habrán llevado a cabo eventos de presentación de sus personajes en el campo culturalmente relevantes que honran a la comunidad hispana local. Cada equipo participante adoptará a estos nuevos personajes mediante camisetas y gorras en el campo durante los 397 partidos señalados como Copa durante la temporada de 2019.

MiLB también introdujo un nuevo sitio web específicamente para Copa que incluye la identidad única de cada equipo participante, la historia detrás de su personaje hispano en el campo y enlaces para que los fans compren entradas a eventos en el estadio de Copa y pidan mercancía, incluyendo gorras en el campo, camisetas y ropa de marca.

Los equipos MiLB participantes que presentan las identidades de la marca Copa de la Diversión esta semana se encuentran a continuación en orden alfabética. Los equipos listados en azul hicieron su debut en 2018, mientras que los en rojo son identidades nuevas en el programa de 2019.

La serie de eventos de 397 equipos comienza el 5 de abril con cuatro partidos que serán jugados en Columbus, Ohio; Lexington, Kentucky; Richmond, Virginia; y Lancaster, California.

Como un resultado del inmenso éxito de Copa en 2018, MiLB anunció un acuerdo con ECHO Incorporated haciéndola la herramienta eléctrica para exteriores oficial de MiLB y la herramienta eléctrica para exteriores oficial de Copa de la Diversión el pasado noviembre. En adición, MiLB anunció en diciembre una asociación con la Lupus Foundation of America (LFA) para convertirse en una organización benéfica oficial de MiLB Copa de la Diversión, haciéndolo el primer socio sin fines de lucro vinculado específicamente a la iniciativa de participación de fans hispanos de MiLB.

Minor League Baseball es el organismo gobernante para todos los equipos profesionales de béisbol en Estados Unidos, Canadá, y la República Dominicana que están afiliados a clubes de Major League Baseball® a través de sus sistemas semilleros. En 2018, Minor League Baseball atrajo a casi 40.5 millones de fans a sus estadios para ver a las futuras estrellas del béisbol y experimentar entretenimiento propicio para las familias a precios asequibles que ha sido un elemento básico de Minor League Baseball desde 1901. Visite www.MiLB.com , y síganos en Facebook, Instagram y Twitter.

