MINTUS ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC AMICORP POUR ÉTENDRE SA PORTÉE MONDIALE

La plateforme innovante d'investissement en art fractionné Mintus.com a signé un accord de partenariat avec la société de gestion de patrimoine du groupe Amicorp, Amergeris, ouvrant l'accès à la propriété partagée d'œuvres d'art emblématiques aux clients des banques privées, des family offices et des gestionnaires de patrimoine

LONDRES, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Mintus, la plateforme d'investissement en art fractionné, a annoncé aujourd'hui son premier partenariat majeur dans le secteur de la gestion discrétionnaire de fonds et de la gestion de patrimoine, alors qu'elle cherche à étendre sa portée mondiale.

Mintus est la première société autorisée par la FCA à lancer et à mettre à l'échelle le fractionnement d'œuvres d'art au Royaume-Uni. Le partenariat avec Amergeris Wealth Management (Switzerland) AG, qui fait partie du groupe Amicorp, élargira considérablement l'exposition de Mintus aux investisseurs d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie. Amergeris Wealth Management (Switzerland) AG, un gestionnaire d'investissement agréé, a structuré les produits d'investissement pour Mintus.

Lancé au deuxième trimestre 2022, Mintus a créé une plateforme d'investissement intuitive et accessible, soutenue par une expertise artistique et financière de premier plan, qui offre aux investisseurs un moyen innovant d'acheter des actions et d'investir dans des œuvres d'art contemporain de haute qualité, difficiles d'accès et valant plusieurs millions de livres. La propriété fractionnée d'œuvres d'art, rendue possible en investissant dans les actions émises par un véhicule d'investissement qui, à son tour, possède l'œuvre d'art, offre une meilleure diversification du portefeuille et des rendements ajustés au risque pour les investisseurs, ainsi que l'occasion unique d'investir dans certains des plus grands tableaux du monde à une fraction de leur valeur globale.

Mintus dispose d'un pipeline de 150 millions de dollars de peintures de qualité d'investissement d'artistes tels que Andy Warhol, George Condo, Jean-Michel Basquiat, David Hockney, Pablo Picasso et René Magritte. Les investisseurs qualifiés peuvent acheter des parts dans un fonds qui possède les peintures individuelles directement sur Mintus.com. L'exposition à un portefeuille diversifié, composé de toutes les œuvres d'art de la plateforme Mintus, est également possible en investissant dans le Mintus Art Strategy, un certificat de gestion active (AMC) disponible pour les gestionnaires de patrimoine et les institutions financières grâce à son code ISIN.

Amergeris Wealth Management Group AG a été créé en 2011 et offre des services spécialisés de banque d'investissement et de gestion de patrimoine à ses clients, soit directement, soit par l'intermédiaire d'Amicorp Group via son réseau mondial de bureaux qui comprend Singapour, Dubaï, Zurich, Londres, la Barbade, Curaçao et Miami.

Il s'agit du premier de plusieurs partenariats majeurs prévus avec des banques privées et d'autres gestionnaires de patrimoine afin de permettre à leurs clients d'accéder à la propriété partagée d'œuvres d'art exceptionnelles et de profiter de la tendance croissante à la diversification des portefeuilles par le biais d'actifs alternatifs.

Brett Gorvy, conservateur principal chez Mintus, a commenté : « Mintus supprime les limitations structurelles autour de l'accès au marché, de la gestion des risques et du processus d'origination pour les investisseurs qui sont nouveaux sur le marché de l'art ou les amateurs d'art qui n'ont pas de prix pour les peintures rares et emblématiques. La plateforme offre ces peintures rares et emblématiques et les artistes sur la plateforme sont parmi les artistes contemporains les plus désirables et les plus recherchés à collectionner aujourd'hui. Leurs marchés sont internationaux et les artistes de la plateforme, tels que Warhol, connaissent actuellement de nouveaux sommets de popularité grâce à de grandes rétrospectives dans les musées et à des prix records atteints aux enchères. »

Tamer Ozmen, fondateur et PDG de Mintus, a déclaré : « Ces nouveaux partenariats constituent un développement passionnant de notre activité. Nous mettons en œuvre nos plans pour pénétrer de nouveaux marchés à l'échelle mondiale en nous associant à des institutions financières, des banques privées et des gestionnaires de patrimoine. Ces partenariats permettent aux investisseurs qualifiés et accrédités d'investir aux côtés d'institutions financières expérimentées. »

Remko Van Ekelen, PDG d'Amergeris, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Mintus. Dans cet environnement inflationniste difficile, les investissements dans l'art offrent une forte diversification du portefeuille, des attributs de couverture de l'inflation et de fortes capacités de préservation du capital en raison de sa nature non corrélée aux actions. L'offre de Mintus élimine les coûts supplémentaires et les frictions généralement associés à l'investissement dans l'art et en fait une classe d'actifs alternative très viable pour nos clients. »

Note aux rédacteurs :

Tous les détails de l'investissement et des risques sont inclus dans les documents d'investissement disponibles pour tous les investisseurs qualifiés qui termineront avec succès le processus d'inscription auprès de Mintus. L'attention des investisseurs est attirée sur les principaux risques suivants :

Liquidité. Les actions détenues par les investisseurs ne sont pas négociées sur une bourse d'investissement reconnue. Les investissements sont à long terme. À l'avenir, Mintus autorisera les transactions secondaires sur les actions par le biais de son site Web, sous forme de tableau d'affichage.

Risque de perte. Tous les investissements en actions impliquent un degré élevé de risque et aucune compensation pour la perte de l'investissement n'est disponible.

Manque de diversification. Les actions détenues par les investisseurs dans un véhicule d'investissement représentent des intérêts dans une œuvre d'art spécifique et préidentifiée qui est la propriété de ce véhicule d'investissement particulier. Les performances passées du marché de l'art, de l'œuvre d'un artiste particulier ou d'une œuvre d'art donnée ne constituent pas un indicateur fiable de ses performances futures.

Mintus Trading Limited est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority sous le numéro de référence 942522.

