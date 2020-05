MiraVista Diagnostics anuncia la disponibilidad de un nuevo ensayo de flujo lateral de antígeno para histoplasma en orina con la marca CE

INDIANÁPOLIS, 26 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- MiraVista Diagnostics, LLC, líder en soluciones de diagnóstico para infecciones micóticas graves y micosis endémicas, anunció la disponibilidad de su nuevo ensayo de flujo lateral inmunocromatográfico para la detección cualitativa del antígeno para histoplasma en muestras de orina que cuenta con la marca CE.

El ensayo de flujo lateral (EFL) de antígeno para Histoplasma en orina de MiraVista es la primera prueba diagnóstica rápida de alta sensibilidad y especificidad para la detección del antígeno para histoplasma en la orina, y puede usarse en entornos clínicos de baja complejidad sin equipo adicional.

El EFL de antígeno para histoplasma en orina de MiraVista proporciona los resultados en 40 minutos y el kit incluye todos los reactivos, dispositivos, pipetas y controles necesarios para obtener los resultados de 25 pacientes. El EFL se fabrica y controla gracias a un sistema de gestión de calidad con certificado ISO 13485.

"La histoplasmosis es una de las principales causas de morbilidad y muerte en personas con VIH/sida en muchos países de escasos recursos. El resultado ha sido excelente en los Estados Unidos, donde la detección de antígenos constituye el método diagnóstico más común para la histoplasmosis diseminada en paciente inmunocomprometidos. El pobre resultado en países con recursos limitados se debe, en gran medida, al retraso del diagnóstico. Los actuales métodos para la detección del antígeno no son ampliamente accesibles en esos países, no son lo suficientemente sensibles y no aportan resultados oportunos. El nuevo ensayo de flujo lateral ofrece un método diagnóstico que es rápido y rentable, y la posibilidad de reducir la morbilidad y las muertes causadas por la histoplasmosis.", dijo el Dr. L. Joseph Wheat, fundador y director médico de MiraVista Diagnostics.

"Alcanzar la marca CE para el dispositivo de flujo lateral de antígeno para Histoplasma da continuidad a las revolucionarias pruebas de diagnóstico de la empresa para la detección de hongos dimórficos y consolida nuestro liderazgo en el diagnóstico preciso de estas letales infecciones. Se trata del primer lanzamiento comercial de un producto para diagnóstico in vitro en nuestra historia, lo que genera nuevas oportunidades de negocio mientras seguimos diversificándonos para pasar de un laboratorio clínico a un fabricante de productos para diagnóstico in vitro. MiraVista trabajará con socios internacionales para brindar productos innovadores que atiendan efectivamente las necesidades de diagnóstico de infecciones micóticas", dijo el Dr. Slava Elagin, director de operaciones de MiraVista Diagnostics.

Atención a ventas e información de productos: Janet Raymond, gerente de ventas y marketing, [email protected].

Acerca de MiraVista Diagnostics

MiraVista Diagnostics, LLC (MiraVista) se especializa en el desarrollo de pruebas de diagnóstico para enfermedades micóticas graves, como aspergilosis, candidiasis, coccidioidomicosis (también conocida como fiebre del Valle), criptococosis e histoplasmosis. La compañía procesa más de 150.000 pruebas diagnósticas al año en su laboratorio clínico con acreditación CLIA y cuenta con certificación ISO 13485 para diseñar, fabricar y distribuir pruebas de diagnóstico in vitro para enfermedades micóticas. Las oficinas centrales de MiraVista Diagnostics se encuentran en Indianápolis y la empresa fue fundada en 2002 por el Dr. Wheat, médico cuyo equipo de investigación desarrolló la primera prueba del antígeno de la histoplasmosis en 1986 y la primera prueba de antígeno para diagnosticar la coccidioidomicosis en 2007. Más información sobre MiraVista en www.miravistalabs.com/devices/ y llamando al 866-647-2847.

