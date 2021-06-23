Мировое признание: инверторы Solis получили знак Top PV Brand 2021 на пяти континентах

На этапе сбора данных для своего исследования Global PV Installer Monitoring 2020/2021 EUPD Research опросил компании в секторе солнечной энергетики на тему их покупательских привычек, брендов, которые они регулярно используют, и других ключевых переменных. В результате бренд Solis показал отличные результаты с точки зрения предпочтений клиентов, узнаваемости бренда, удовлетворенности клиентов и их готовности рекомендовать бренд. По итогам исследования компания Solis была номинирована на премию Top PV Brand в 2021 году.

«Изменение климата — это глобальная задача для человечества, но переход к чистой энергетике происходит в регионах по-разному. Solis уже отлично зарекомендовала себя в качестве международного производителя инверторов для солнечных батарей в различных регионах мира и обладает внушительным портфелем клиентов. Знак качества Top Brand PV, присвоенный по результатам опроса монтажников солнечных батарей, — это впечатляющее свидетельство отличной работы по переходу к чистой энергетике», — заявил Маркус А. В. Хонер (Markus A.W. Hoehner), основатель и генеральный директор EuPD Research Sustainable Management GmbH

«Продукция Solis хорошо зарекомендовала себя в Европе, и мы рады получить награду от EUPD Research уже шестой год подряд. Более 15 лет компания Solis занимается разработкой и производством высококачественных струнных инверторов, и тот факт, что монтажники солнечных батарей год за годом голосуют за наш бренд, вдохновляет нас повышать качество продукции и уровень обслуживания. Мы стремимся приблизить расцвет солнечной энергетики в Европе, предлагая струнные инверторы мощностью от 0,7 кВт до 255 кВт, а также однофазные и трехфазные гибридные инверторы для аккумуляторов», — отметил Сэнди Вудворд (Sandy Woodward), директор по продажам компании Solis в Европе.

Награда присуждается производителям модулей, инверторов и накопителей энергии, а также организациям оптовой торговли согласно результатам Global PV Installer Monitoring, ежегодного опроса монтажников фотоэлектрических систем по всему миру. Более подробная информация о вручении компании Solis награды Top Brand PV 2021 Award представлена на сайте www.solisinverters.com.

Компания Solis разрабатывает технологии для глобальной экологически чистой энергетики.

Более подробная информация представлена в соответствующем пресс-релизе .

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1538654/EUPD.jpg

SOURCE Ginlong Solis