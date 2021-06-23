Мировое признание: инверторы Solis получили знак Top PV Brand 2021 на пяти континентах
Jun 23, 2021, 06:25 ET
Продукция компании Solis была отмечена наградой Top PV Brand 2021 в восьми странах на пяти континентах
НИНБО (Китай), 23 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Фотовольтаические инверторы компании Solis удостоились награды Top PV Brand 2021 в США, Бразилии, Колумбии, Мексике, Пакистане, Южной Африке, Нидерландах и Индии. Высокое качество продукции было отмечено в ходе опросов, проведенных среди монтажников солнечных батарей на этих рынках EUPD Research, институтом экономических и рыночных исследований, базирующимся в Бонне (Германия).
На этапе сбора данных для своего исследования Global PV Installer Monitoring 2020/2021 EUPD Research опросил компании в секторе солнечной энергетики на тему их покупательских привычек, брендов, которые они регулярно используют, и других ключевых переменных. В результате бренд Solis показал отличные результаты с точки зрения предпочтений клиентов, узнаваемости бренда, удовлетворенности клиентов и их готовности рекомендовать бренд. По итогам исследования компания Solis была номинирована на премию Top PV Brand в 2021 году.
«Изменение климата — это глобальная задача для человечества, но переход к чистой энергетике происходит в регионах по-разному. Solis уже отлично зарекомендовала себя в качестве международного производителя инверторов для солнечных батарей в различных регионах мира и обладает внушительным портфелем клиентов. Знак качества Top Brand PV, присвоенный по результатам опроса монтажников солнечных батарей, — это впечатляющее свидетельство отличной работы по переходу к чистой энергетике», — заявил Маркус А. В. Хонер (Markus A.W. Hoehner), основатель и генеральный директор EuPD Research Sustainable Management GmbH
«Продукция Solis хорошо зарекомендовала себя в Европе, и мы рады получить награду от EUPD Research уже шестой год подряд. Более 15 лет компания Solis занимается разработкой и производством высококачественных струнных инверторов, и тот факт, что монтажники солнечных батарей год за годом голосуют за наш бренд, вдохновляет нас повышать качество продукции и уровень обслуживания. Мы стремимся приблизить расцвет солнечной энергетики в Европе, предлагая струнные инверторы мощностью от 0,7 кВт до 255 кВт, а также однофазные и трехфазные гибридные инверторы для аккумуляторов», — отметил Сэнди Вудворд (Sandy Woodward), директор по продажам компании Solis в Европе.
Награда присуждается производителям модулей, инверторов и накопителей энергии, а также организациям оптовой торговли согласно результатам Global PV Installer Monitoring, ежегодного опроса монтажников фотоэлектрических систем по всему миру. Более подробная информация о вручении компании Solis награды Top Brand PV 2021 Award представлена на сайте www.solisinverters.com.
Компания Solis разрабатывает технологии для глобальной экологически чистой энергетики.
Более подробная информация представлена в соответствующем пресс-релизе .
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1538654/EUPD.jpg
SOURCE Ginlong Solis
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