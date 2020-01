Mise à jour clinique - 4D annonce une nouvelle étude sur le MRx0518 pour le traitement du cancer du pancréas

4D pharma annonce l'ouverture d'une étude examinant le MRx0518 en combinaison avec la radiothérapie chez des patients souffrant de cancer du pancréas résécable

LEEDS, Angleterre, le 7 janvier 2020 /PRNewswire/ -- 4D pharma plc (AIM : DDDD), une société pharmaceutique à la tête du développement de Produits biothérapeutiques vivants, annonce aujourd'hui l'ouverture d'une étude clinique visant à évaluer l'innocuité et l'efficacité clinique préliminaire du MRx0518 en combinaison avec la radiothérapie préopératoire chez 15 patients souffrant d'un cancer du pancréas résécable.

L'étude est menée au Centre médical de lutte contre le cancer MD Anderson de l'université du Texas et est la deuxième initiée dans le cadre d'une collaboration stratégique visant à évaluer le portefeuille oncologique de Produits biothérapeutiques vivants de 4D dans l'ensemble d'une gamme de situations de cancer. Cullen M. Taniguchi, M.D., Ph.D., Assistant Professor of Radiation Oncology au centre MD Anderson, est le principal chercheur de l'étude.

Les sujets recevront une dose quotidienne de MRx0518 pendant une semaine avant et tout au long de la radiothérapie, jusqu'à 24 heures avant la résection chirurgicale. Outre le critère d'évaluation principal d'innocuité et de tolérabilité, l'étude évaluera l'efficacité clinique préliminaire de la combinaison, comprenant l'évaluation de la réponse pathologique majeure, la survie sans progression (SSP) et la survie globale (SG). Des critères d'évaluation secondaires et exploratoires additionnels évalueront les changements dans les lymphocytes infiltrant la tumeur (LIT) et le microbiome intestinal.

Alex Stevenson, Chief Scientific Officer de 4D, a commenté :

« Le pronostic est mauvais pour le cancer du pancréas et celui-ci demeure un trouble pour lequel il existe d'importants besoins insatisfaits. Encouragés par de premiers signaux prometteurs dans nos autres études cliniques, nous pensons que le MRx0518 a le potentiel d'offrir de nouvelles options de traitement et d'améliorer les résultats de manière spectaculaire chez les patients souffrant de cancer du pancréas. Cette troisième étude démontre l'engagement constant de 4D à l'égard de l'oncologie. »

4D a récemment annoncé des observations de son étude ouverte en cours sur le MRx0518 en combinaison avec KEYTRUDA® (pembrolizumab) chez des patients souffrant de tumeurs solides ayant progressé au cours d'une thérapie par inhibiteur de point de contrôle préalable sans aucune option de traitement alternative connue. Cette combinaison est bien tolérée sans aucun événement indésirable lié aux médicaments, et a actuellement induit des réponses partielles chez deux des six patients évaluables et une maladie stable chez un troisième patient.

À propos de 4D

Fondée en février 2014, la société 4D pharma est un leader mondial du développement de produits biothérapeutiques vivants, une catégorie de médicaments novatrice et émergente, définis par la FDA comme produits biologiques contenant un organisme vivant, tel qu'une bactérie, servant à la prévention, au traitement ou à la guérison d'une maladie. 4D a créé une plateforme exclusive, MicroRx®, qui identifie de façon rationnelle les produits biothérapeutiques vivants grâce à une compréhension approfondie de la fonction et des mécanismes.

Les produits biothérapeutiques vivants de 4D sont des souches de bactérie uniques administrées par voie orale, présentes naturellement dans un intestin humain sain.La Société mène actuellement cinq études cliniques, à savoir une étude de phase II sur le BLAUTIX® dans le syndrome du côlon irritable (SCI), une étude de phase I/II sur le MRx0518 en combinaison avec KEYTRUDA® (pembrolizumab) dans les tumeurs solides, une étude de phase I sur le MRx0518 comme thérapie néo-adjuvante chez des patients atteints de tumeurs solides, une étude de Phase I sur le MRx0518 chez des patients souffrant de cancer du pancréas et une étude de phase I/II sur le MRx-4DP0004 chez des patients asthmatiques. Les programmes au stade préclinique comprennent des candidats pour des maladies du SNC comme la maladie de Parkinson et d'autres maladies neurodégénératives. La Société entretient une collaboration de recherche avec MSD, un nom commercial de Merck & Co, Inc, Kenilworth, NJ, États-Unis, afin de découvrir et développer des Produits biothérapeutiques vivants pour les vaccins.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://www.4dpharmaplc.com.

À propos du MRx0518

MRx0518, un produit de la plateforme de découverte de 4D MicroRx®, est un produit biothérapeutique vivant (PBC) à souche unique en développement pour le traitement du cancer. Il est administré sous forme de capsule orale et stimule le système immunitaire de l'organisme en l'orientant vers la production de cytokines et de cellules immunitaires connues pour attaquer les tumeurs.

Il fait actuellement l'objet de trois essais cliniques chez des patients atteints de cancer. Menée à l'Imperial College (à Londres, au Royaume-Uni), MRx0518-I-001 est une étude de monothérapie par traitement néoadjuvant d'une variété de tumeurs solides. MRx0518-I-002 est combiné à KEYTRUDA® (pembrolizumab) en collaboration avec MSD, un nom commercial de Merck & Co, Inc, Kenilworth, NJ, États-Unis. MRx0518-I-003 est une étude en combinaison avec la radiothérapie chez des patients souffrant de cancer du pancréas résécable.

SOURCE 4D pharma plc