Mise à niveau transgénérationnelle pour Hisense ; la technologie ULED X fait ses débuts à l'occasion du CES 2023

Depuis l'introduction de la première télé ULED il y a dix ans, Hisense n'a cessé de mettre à jour ses technologies ULED pour améliorer l'expérience de visionnage sur ses télés LCD. Finalement, lors de la conférence de presse du CES 2023, Hisense a dévoilé avec succès la technologie ULED X. La nouvelle télé ULED X 110 pouces a ainsi été reconnue comme lauréate du CES Innovation Award cette année.

Selon Stephen Yao, directeur général adjoint de Hisense USA, la technologie ULED X combine une gamme impressionnante de technologies, une puissance de traitement incroyable et un contrôle plus précis de l'image grâce à un contrôle actif et intelligent du rétroéclairage, poussant ainsi la capacité d'affichage à ses limites. Il semblerait que la technologie ULED X puisse atteindre un contraste environnemental trois fois supérieur et une plage dynamique deux fois supérieure à ceux d'une télé OLED classique.

De plus, la technologie ULED X peut fournir une image plus lumineuse, un contraste plus profond, un angle de visionnage plus large et des taux de réflexion ultra-faibles pour offrir l'une des meilleures expériences de divertissement disponibles aujourd'hui. Par exemple, avec la technologie ULED X, les télés Hisense peuvent atteindre une luminosité de pointe de 2 500 nits et un rapport de contraste de 150 000:1, ce qui est censé redéfinir la perception du « contraste » par les consommateurs. Un autre facteur important pour assurer la performance supérieure de la technologie ULED X est le Hi-View Engine X, qui contrôle plus de 20 000 mini LED et plus de 5 000 zones de gradation locales. En plus de son expérience d'image digne du cinéma, la technologie ULED X offre également un angle de visionnage plus large de 30 %, et l'ajout d'un panneau à réflexion ultra-faible permet à chacun dans la pièce de profiter de la même qualité d'image, où qu'il soit assis.

« Nous nous sommes efforcés de faire en sorte que la technologie ULED X ne ressemble à aucune autre expérience de télé LCD, et nous sommes fiers de notre réussite », a déclaré Stephen Yao. Pour l'avenir, Hisense va intensifier ses efforts pour améliorer sa technologie dans le domaine des télés LED/LCD et continuer à proposer des produits de qualité supérieure capables d'offrir une expérience visuelle de premier ordre à ses clients du monde entier.

