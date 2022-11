Mise en garde contre les usines de contrefaçon de produits de vapotage suite à une enquête d'ELFBAR

LONDRES, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Les détaillants et consommateurs sont avertis que des produits de contrefaçon potentiellement dangereux qui envahissent le marché du Royaume-Uni sont produits dans des usines chinoises sordides sans licence de fabrication et sans préoccupation de la sécurité des produits.

ELFBAR Intelligent Production Factory The High-Quality Manufacturing Process of ELFBAR Scan the QR Code to Verify Authenticity of ELFBAR Products

Depuis le lancement de l'action contre la contrefaçon par ELFBAR en juin 2021, plus de 120 cibles de production et de vente de contrefaçon ont été réprimées, notamment des usines, des entrepôts, des activités de logistique et des entreprises de commerce extérieur, plus de 2 millions de produits ELFBAR contrefaits prêts à la vente ont été saisis, ainsi que quelques millions de boîtes d'emballage, de codes anti-contrefaçon, de tuyaux de vapotage semi-finis ainsi que d'autres accessoires.

Victor Xiao, directeur général d'ELFBAR, a déclaré : « Les consommateurs seraient horrifiés de voir les conditions dans lesquelles ces produits sont fabriqués, et à raison. Les criminels qui se cachent derrière ces produits contrefaits ne se soucient aucunement de la sécurité des produits ou de la santé des consommateurs et ils prennent tous les raccourcis possibles pour maximiser leurs profits. »

« Très franchement, les conditions dans ces usines sont absolument sordides et les employés des lignes de production travaillent dans des conditions répugnantes sans aucun respect pour l'hygiène. »

M. Xiao a affirmé qu'ELFBAR ne resterait pas les bras croisés pendant que les faussaires font du tort à l'industrie, ternissent la réputation des fabricants établis et mettent en danger la santé des consommateurs.

Il a ajouté : « Les détaillants s'exposent à des risques importants en manipulant ces produits et doivent les éviter à tout prix. Comme ces produits n'ont fait l'objet d'aucun contrôle de sécurité ou de test officiel, il n'y a aucun moyen de savoir quels sont les risques pour la santé qu'ils posent et nous craignons qu'ils soient extrêmement dangereux. »

ELFBAR sévit durement contre le marché illégal du vapotage et prépare un dossier de renseignements sur les produits contrefaits à mesure que les faussaires prennent des mesures plus intelligentes et plus efficaces. Bien qu'ELFBAR travaille dur pour arrêter les fraudeurs à la source, il se rend compte qu'il est impossible d'empêcher toutes les contrefaçons de passer et prévient donc les détaillants qu'ils sont la dernière ligne de défense pour protéger les consommateurs.

M. Xiao, a ajouté : « Même s'il peut être difficile de distinguer un produit contrefait d'un produit réel en un seul coup d'œil, aucun détaillant n'a d'excuse s'il vend un produit ELFBAR contrefait. Les détaillants peuvent scanner un code sur l'emballage pour vérifier l'authenticité du produit et nous les encourageons à le faire pour chaque produit qu'ils vendent. La lutte contre les contrefaçons est une priorité pour ELFBAR et nous n'aurons aucune tolérance à l'égard de ces contrefaçons dans toute l'industrie. Le marché du Royaume-Uni est très important pour nous et nous continuerons de faire tout en notre pouvoir pour que les consommateurs britanniques aient confiance en leurs produits de vapotage. »

Dans le cadre de sa lutte contre les produits de vapotage contrefaits, ELFBAR lance une campagne pour sensibiliser les détaillants et les consommateurs à la menace que représentent les producteurs de produits contrefaits. Au cours de la campagne, ELFBAR a publié une vidéo pour démontrer son processus de fabrication réelle, qui indique comment ils contrôlent la qualité des produits et évitent d'acheter les contrefaçons en scannant leur QR code d'identification anti-contrefaçon.

John Dunne, directeur général de la UK Vaping Industry Association (UKVIA), a commenté : « Je félicite ELFBAR d'avoir pris position contre les faussaires. Ils représentent un risque important à l'encontre de la réputation de l'industrie mondiale du vapotage concernant la réduction des dommages. C'est pourquoi nous avons demandé un régime de licences de vente au détail ici au Royaume-Uni pour empêcher la vente de produits illicites et des pénalités beaucoup plus élevées, par exemple un minimum de 10 000 livres pour les détaillants qui enfreignent la loi de cette façon. De même, les contrefacteurs et ceux qui réalisent des produits de vapotage contrefaits tout au long de la chaîne d'approvisionnement doivent être traités de manière à ce que les autorités compétentes les empêchent de recommencer. »

Lee Bryan, directeur général des spécialistes de la conformité Arcus Compliance, qui soutient les grandes marques de vapotage en restant du bon côté de la réglementation en matière de développement de nouveaux produits, a souligné : « Les faussaires, quel que soit le marché, sont les pires des pires. Néanmoins, alors que les contrefaçons sont extrêmement difficiles à repérer, les distributeurs, les grossistes et les détaillants doivent mettre en place des systèmes pour s'assurer qu'ils effectuent tous les contrôles appropriés. Toute absence de surveillance des produits de vapotage pourrait permettre aux contrefaçons de franchir la chaîne d'approvisionnement et poser un risque très réel pour la santé des consommateurs et leur propre réputation. »

La lutte menée par ELFBAR contre les dispositifs non autorisés et contrefaits est un engagement à long terme envers la qualité et le service. Dans la déclaration d'ELFBAR, on peut lire : « En tant que marque responsable, il nous incombe de lutter contre la contrefaçon partout dans le monde et de fournir à nos clients les produits de la meilleure qualité. Veuillez scanner le QR code sur le colis ELFBAR avant de l'ouvrir. Si vous trouvez des produits vraisemblablement contrefaits, veuillez nous contacter par e-mail sur l'adresse [email protected] »

