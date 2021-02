Mise en service commerciale du premier réacteur Hualong One au monde

Hualong One est la technologie d'énergie nucléaire de troisième génération de la (SNNC) avec des droits de propriété intellectuelle indépendants complets, développés et conçus par la société sur la base de plus de 30 ans d'expériences de recherche, de conception, de fabrication, de construction et d'exploitation d'énergie nucléaire.

Yu Jianfeng, président de la SNNC, a déclaré que la société accélérera les progrès de construction de masse des réacteurs de Hualong One et le développement de nouvelles technologies de série dans le but de promouvoir le Hualong One pour exporter et atteindre l'objectif de neutralité carbone.

Depuis le début de la construction du premier réacteur Hualong One au monde, le projet a progressé comme prévu et sa sécurité, ainsi que sa qualité sont bien maîtrisées.

Avec une durée de vie théorique de 60 ans, le réacteur Hualong One adopte un cœur de 177 réacteurs qui ravitaillent le combustible tous les 18 mois. Il utilise de façon novatrice une combinaison de systèmes de sûreté « actifs et passifs » et un confinement double qui répond aux dernières exigences internationales en matière de sûreté nucléaire.

La puissance installée de chaque unité Hualong One atteint près de 1 200 MWé, et chaque unité est capable de produire près de 10 milliards kWh d'électricité par an, répondant à la demande d'un million d'habitants dans un pays modérément développé.

L'électricité produite par une unité Hualong One équivaut à une réduction de la consommation de 3,12 millions de tonnes d'équivalent charbon et à une émission annuelle de 8,16 millions de tonnes de dioxyde de carbone, ainsi qu'à une plantation annuelle de plus de 70 millions d'arbres.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1429874/reactor_in_commercial.mp4

SOURCE CNNC