Mises à jour de LGC Capital sur les projets de construction et d'expansion de l'installation de culture de cannabis de Tricho-Med à Brownsburg, au Québec

MONTRÉAL, August 26, 2018 /PRNewswire/ --

/NON DESTINÉ À LA DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/

La construction de l'installation de culture de cannabis en intérieur de Tricho-Med devrait être achevée sous trois mois.

Son emplacement lui assure de devenir l'un des producteurs au plus faible coût du Canada .

. Une acquisition de terrain considérable permettra à Tricho-Med de faire avancer ses projets de manière significative.

LGC Capital Ltd. (TSXV: LG) (« LGC ») a le plaisir d'annoncer que la construction de Phase I de l'installation de culture de cannabis de 3 160 m² de Tricho-Med à Brownsburg, au Québec, avance de manière satisfaisante et dans les temps.

Construction de Phase 1

Le toit de la structure est désormais entièrement posé, tandis que les murs périphériques sont maintenant partiellement installés et seront achevés d'ici la fin de la semaine prochaine. Par ailleurs, la conception du bâtiment a été modifiée et améliorée pour respecter les normes strictes relatives aux bonnes pratiques de production de l'Union européenne.

La Phase 1, qui comprendra les deux premières salles de culture, devrait être achevée d'ici fin octobre/début novembre 2018. L'objectif d'achever le dossier d'examen pour Santé Canada se situe entre mi- et fin novembre et l'objectif fixé pour la réception de l'autorisation de culture se situe mi-décembre 2018.

Le toit et les murs sont presque achevés dans l'installation cantonale de Tricho-Med à Brownsburg, Québec, août 2018

Projet d'expansion de Tricho-Med

Tricho-Med a fait l'acquisition de 7,3 hectares de terrain additionnel tout près de son site de Brownsburg, au Québec. La société a désormais le potentiel de quintupler sa capacité de production, par rapport à sa capacité planifiée à l'origine au moment de l'accord avec LGC en janvier 2018. Cette expansion est soutenue davantage par l'achat passé d'environ 8,1 hectares de terre à proximité de l'installation actuellement en construction.

Tricho-Med a pour projet de s'étendre de manière dynamique avec une seconde installation à proximité de son installation de culture en intérieur initiale de 3 160 m², et celle-ci fera environ 55 740 m². Il s'agira d'un bâtiment de plain-pied entièrement fermé représentant un potentiel de 44 130 m² d'espace de floraison. Les installations combinées auront le potentiel de cultiver l'équivalent de plus de 60 000 kg par an de cannabis séché et de produits extraits, sur la base des rendements réels observés dans le secteur s'élevant à 320 grammes par m² par cycle en utilisant les mêmes méthodes de production que Tricho-Med. Tous les produits de Tricho-Med seront fabriqués conformément aux normes strictes de Santé Canada et aux bonnes pratiques de production de l'UE pour les marchés domestiques et internationaux du cannabis médicinal.

L'emplacement assure une production à faible coût

LGC a spécifiquement choisi d'investir dans le projet de Tricho-Med en raison de son emplacement stratégique dans l'une des régions représentant les plus faibles coûts en électricité du Canada, avec des tarifs inférieurs à 0,04 $ par kilowatt-heure. Ce sont des tarifs particulièrement faibles de l'électricité en comparaison avec ceux des autres producteurs de l'Ontario, du Canada atlantique, et de l'Ouest canadien, qui paient en moyenne entre 0,08 et 0,10 $ par kilowatt-heure, voire plus. Étant donné que l'électricité représente l'un des coûts entrants les plus importants en matière de culture hydroponique en intérieur haut de gamme, cela donnera à Tricho-Med un avantage naturel en termes de coût par rapport à ses concurrents.

John McMullen, PDG de LGC Capital, a déclaré : « Nous sommes réellement impressionnés par la rapidité et la qualité de la construction réalisée par l'équipe de Tricho-Med alors que la société achève la Phase 1. Cette croissance dynamique et les coûts faibles en électricité dont elle bénéficie pourraient en faire un leader sur le marché du cannabis médicinal haut de gamme, cultivé en intérieur et d'une qualité respectant les bonnes pratiques de production de l'UE. »

L'investissement de LGC dans Tricho-Med

LGC a investi dans Tricho-Med au travers d'un accord de prêt garanti convertible de quatre ans d'un montant de 4 millions CAD, qui est en cours de décaissement conformément aux étapes convenues à l'avance et aux calendriers de décaissement correspondants. L'intérêt sur le prêt est fixé à un taux annuel de 10 % qui sera dû par le flux de trésorerie opérationnel disponible. Une fois que Tricho-Med aura obtenu une autorisation pour la production de cannabis médicinal auprès des autorités réglementaires concernées, le prêt sera converti en actions ordinaires de Tricho-Med, représentant 49 % des actions alors émises et en circulation. LGC recevra aussi une redevance de 5 % sur les ventes nettes de Tricho-Med.

À propos de LGC (http://www.lgc-capital.com)

LGC Capital est un cabinet d'investissement de premier plan centré sur le marché du cannabis légal à l'échelle mondiale. Par l'intermédiaire de ses sociétés d'investissement de portefeuille, LGC bâtit un système à intégration verticale de premier plan à l'échelle mondiale de sociétés interconnectées consacrées au cannabis légal œuvrant pour sa culture, sa transformation et sa distribution en Australie, en Jamaïque, en Suisse, en Italie et au Canada en desservant les marchés domestiques et d'exportation. LGC Capital Ltd. est une société canadienne ouverte cotée à la Bourse de croissance TSX (TSXV : LG).

Avis concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs concernant LGC Capital Ltd. (« LGC ») et ses opérations, stratégies, investissements, performances financières et conditions respectives. Ces énoncés se caractérisent généralement par l'utilisation d'une terminologie prospective avec des mots et expressions comme « pourrait », « va/vont », « s'attend », « estime », « anticipe », « a l'intention de », « croit » ou « continue » ou des variations négatives ou similaires des termes et expressions ci-dessus. Il se peut que les résultats et performances réels de LGC et Tricho-Med diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Ces énoncés sont entièrement qualifiés par les risques et incertitudes inhérents concernant de futures attentes. Certains facteurs importants pouvant causer une différence sensible entre les résultats réels et les attentes comprennent, entre autres, les facteurs du marché et économiques en général, la concurrence, la réglementation gouvernementale et les facteurs décrits dans la section « Risk Factors and Risk Management » des Commentaires et analyses de la direction de LGC pour l'exercice fiscal clos au 30 septembre 2017, tels qu'ils ont été déposés sur SEDAR (http://www.sedar.com). Les mises en garde qualifient tous les énoncés prospectifs attribuables à LGC et aux personnes agissant en son nom. Sauf indication contraire, tous les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de ce communiqué de presse et ni LGC ni Tricho-Med n'ont l'obligation d'actualiser de tels énoncés, sauf dans la mesure requise par les lois applicables sur les valeurs mobilières.Ni la Bourse de croissance TSX, ni son Fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument quelque responsabilité que ce soit quant à l'adéquation ou l'exactitude du présent communiqué.

Président-directeur général, John McMullen, +1-416-803-0698, John@lgc-capital.com ; Directeur financier, Anthony Samaha, +44-20-7440 0640, anthony@lgc-capital.com ; Relations investisseurs, Dave Burwell, +1-403-221-9015, dave@howardgroupinc.com