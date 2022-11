Miso Robotics startet im Vereinigten Königreich mit Flippy 2

Flippy, der Roboter, füllt Mitarbeiterlücke in der Fast-Food-Branche im Vereinigten Königreich, während das Unternehmen Reservierungen für europäische Investitionen in die Runde der Serie E+ entgegennimmt

LONDON, 18. November 2022 /PRNewswire/ -- Heute hat Miso Robotics – das Unternehmen, das die Restaurantbranche mit Robotik und intelligenter Automatisierung umgestaltet – sein Vorzeigeprodukt, den Flippy 2, in der Filiale einer der größten Schnellrestaurantkette der Welt in den Midlands im Vereinigten Königreich erstmals zum Einsatz gebracht. Parallel zu seinem Markteintritt in Großbritannien hat Miso Robotics seine Serie-E-Runde erweitert und wird nun Investitionsreservierungen von Leuten aus der Region entgegennehmen – mit dem Ziel, 1,5 Millionen GBP Kapital über die europäische Crowdfunding-Website Crowdcube einzuholen.

Flippy 2 ist ein Roboter, der selbstständig die Arbeit einer ganzen Frittierstation übernehmen kann. Er hat bewiesen, dass er die Abläufe in Schnellrestaurants verbessern kann, indem er die Zeit zwischen Bestellung und Auslieferung verkürzt, die Konsistenz der Speisen erhöht und ein besseres Arbeitsumfeld für die Teammitglieder schafft. Flippy ist in der Lage, Frittierstationen zu handhaben, wodurch sich die Mitarbeiter wieder auf andere Aufgaben in der Küche und im Restaurant konzentrieren können, die erfüllender sind, wie z. B. die Interaktion mit Kunden am Drive-in-Schalter oder an der Kasse.

Da die Nachfrage nach schnellen Speisen zum Mitnehmen auf dem britischen Markt zwischen 2021 und 2022 von 10,5 Milliarden GBP auf 13,3 Milliarden GBP angestiegen ist, sieht sich die Branche mit einem Mitarbeitermangel konfrontiert, bei dem Flippy aushelfen kann – vor allem angesichts der Tatsache, dass im Vereinigten Königreich derzeit fast 150.000 Stellen im Gastgewerbe unbesetzt sind.

Flippy 2 wird bereits von führenden amerikanischen Fast-Food-Restaurantketten wie White Castle, Jack in the Box, Inspire Brands (der Muttergesellschaft von Buffalo Wild Wings, Arby's und Sonic), Wings and Rings und Wing Zone eingesetzt. Die Markteinführung im Vereinigten Königreich ist die erste Flippy-Einheit von Miso, die außerhalb der USA eingesetzt wird. Bis heute hat Flippy mehr als 400.000 Pfund frittierter Speisen in fast 31.000 Stunden Roboterbetrieb zubereitet. Er hat bereits gelernt, mehr als 45 Speisen zu erkennen und zuzubereiten. Während Miso an dem ersten Standort im Vereinigten Königreich mit seiner Arbeit beginnt, plant das Unternehmen schon eine Ausweitung auf andere Markenunternehmen im Laufe des nächsten Jahres und darüber hinaus.

„Die Einführung von Flippy in Großbritannien ist ein echter Beweis für all die harte Arbeit, die unser Team sowohl im Bereich Forschung und Entwicklung als auch im Bereich Innovation geleistet hat", erklärte Mike Bell, CEO von Miso Robotics. „Wir bereiten uns seit Jahren auf diesen Moment vor und nehmen das nicht auf die leichte Schulter. Obwohl dies unsere erste Implementierung im Ausland ist, können Sie sicher sein, dass Flippy 2 sich bereits bewährt hat, und wir können es kaum erwarten, dass die Kunden in Großbritannien seine Fähigkeiten aus erster Hand kennenlernen!"

„Dies ist ein aufregender Schritt nach vorne für das Team, nicht zuletzt, weil wir international auf eine starke Nachfrage von führenden britischen Marken treffen", fügte Jacob Brewer, Chief Strategy Officer von Miso Robotics, hinzu. „Unsere bestehenden, erprobten und getesteten Produkte sind praktisch sofort einsatzbereit, das heißt, sie können schnell in Betrieb genommen werden und dazu beitragen, die derzeitige Beschäftigungslücke in der Fast-Food-Branche im Vereinigten Königreich zu schließen. Wir hoffen, dass diese Partnerschaft die erste von vielen auf dem britischen Markt sein wird. Schließlich können Markenunternehmen im gesamten Gastgewerbe ohne große Anpassungen sofort von der Leistungsfähigkeit unserer Heldenprodukte profitieren."

Miso Robotics wird hauptsächlich von einzelnen Privatinvestoren finanziert und ist einer der erfolgreichsten Crowdfunding-Fälle der Geschichte. Mit fast 25.000 Anteilseignern hat das Unternehmen bis heute weltweit mehr als 70 Millionen USD durch Crowdfunding eingenommen. Miso plant, die zusätzlichen Mittel aus der Erweiterung der Runde der Serie E+ für die weitere Expansion im Vereinigten Königreich und darüber hinaus zu verwenden.

Informationen zu Miso Robotics

Miso Robotics revolutioniert die kommerzielle Gastronomie durch intelligente Automatisierungslösungen, die einige der größten Lücken im Hinterhaus-Küchenbetrieb schließen. Die KI-gesteuerte Plattform von Miso hat einen unmittelbaren finanziellen Einfluss auf das Endergebnis eines Restaurants. Sie umfasst Robotik, maschinelles Lernen, Computer Vision und Datenanalyse, um ihre bahnbrechenden Produkte zu entwickeln und zu betreiben. Dazu gehören Flippy 2, CookRight und Sippy.

Das Team von Miso verfügt über echtes Branchenwissen und Erkenntnisse aus Markenpartnerschaften, die es in seinen ersten fünf Jahren erworben hat, und entwickelt seine Produkte ständig weiter, um die Konsistenz zu verbessern, die Produktivität zu steigern, die Kosten zu senken und das Essenserlebnis insgesamt zu optimieren. Miso nimmt jetzt Investitionsreservierungen für seine Runde der Serie E+ entgegen. Wenn Sie selbst in die Zukunft der Restaurant-Automatisierung investieren möchten, besuchen Sie https://www.crowdcube.com/pre-reg/miso-robotics.

Pressekontakt von Miso Robotics

Joey Telucci, Golin (USA)

(650) 291-0086

[email protected]

Hannah Stephenson, Golin (UK)

+44(0)7870487007

[email protected]

Miso Robotics bietet Wertpapiere unter Verwendung einer Angebotserklärung an, die von der Securities and Exchange Commission gemäß Tier II der Regulation A qualifiziert wurde. Eine Kopie des endgültigen Angebotsrundschreibens, das einen Teil der Angebotserklärung bildet, kann bei Miso Robotics angefordert werden.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1710670/000110465922012145/tm222587d2_partiiandiii.htm

SOURCE Miso Robotics