Mission Bio désigne l'Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras comme premier centre d'excellence pour la plateforme Tapestri en Europe.

Le programme Tapestri Center of Excellence se développe à l'échelle mondiale pour fournir les capacités multiomiques unicellulaires de Tapestri dans toute l'Europe

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, et BARCELONE, Espagne, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- Mission Bio, Inc. , précurseur de l'analyse unicellulaire à haut débit de l'ADN et de la multiomique, a annoncé aujourd'hui la création d'un nouveau centre d'excellence, situé à l'Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras et dirigé par le docteur Manel Esteller. En tant que deuxième centre d'excellence Tapestri unicellulaire de Mission Bio et le premier en Europe, l'Institut Josep Carreras transmettra les meilleures pratiques universitaires et industrielles en utilisant l'ADN unicellulaire et le séquençage multiomique dans la recherche sur les hémopathies malignes, ainsi qu'un nouveau programme sur le cancer du sein.

Principal centre de recherche sur la leucémie en Europe, l'Institut Josep Carreras est depuis longtemps un spécialiste de l'analyse unicellulaire et a lancé une unité spécialisée en 2021. Le partenariat conclu aujourd'hui permettra à l'Institut Josep Carreras de poursuivre l'application du séquençage de l'ADN unicellulaire pour étudier la progression de la maladie, la résistance thérapeutique et la maladie résiduelle mesurable (measurale residual disease, MRD) dans les cancers du sang et dans son nouveau programme de recherche sur le cancer du sein.

L'Institut Josep Carreras est le premier centre de recherche européen dont l'expertise est centrée sur la leucémie et d'autres cancers du sang. Les recherches de l'institution visent principalement à identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et à mettre au point des traitements plus précis et moins agressifs en comprenant l'origine et le développement de la leucémie et d'autres cancers du sang. M. Esteller, directeur de l'Institut Josep Carreras, a publié plus de 600 articles originaux dans des revues scientifiques spécialisées. Il est également rédacteur en chef d' Epigenetics et membre du comité de rédaction de Genome Research . L'année dernière, il a coécrit un article dans le journal Experimental Hematology sur les avantages de l'analyse unicellulaire pour caractériser l'hétérogénéité et l'évolution clonale des sous-populations de cellules sanguines dans les cancers myéloïdes et lymphoïdes, ce qui peut faciliter le diagnostic des patients, la détermination des risques et la prescription de thérapies ciblées.

« L'analyse de l'ADN unicellulaire et l'analyse multiomique nous permettront de développer nos capacités de recherche, et celles de toute l'Europe, afin d'étudier plus en détail la progression des hémopathies malignes et leur résistance aux traitements. Ces analyses seront cruciales pour la découverte de nouveaux biomarqueurs et de nouvelles thérapies, a déclaré M. Esteller. Ce partenariat avec Mission Bio va considérablement accélérer le processus de découverte des mécanismes génétiques en appliquant ses nouveaux flux de travail et panels Tapestri à nos 25 programmes sur la leucémie et à notre recherche croissante sur le cancer du sein. »

L'Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras est le deuxième centre d'excellence Tapestri de Mission Bio, après l'accord conclu en mars avec le laboratoire du docteur Jorge Reis-Filho au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. L'équipe du Dr Reis-Filho travaille en étroite collaboration avec les équipes de R&D de Mission Bio pour observer l'hétérogénéité des tumeurs et l'architecture clonale dans les cancers solides.

Par le biais de ses centres d'excellence, Mission Bio s'associe aux leaders des communautés de recherche sur les hémopathies malignes et les tumeurs solides, tout en continuant à développer et à affiner la fonctionnalité de Tapestri pour explorer l'hétérogénéité des différents types de tumeurs. Tapestri est le seul produit commercial capable d'analyser simultanément l'ADN et d'autres analytes comme les protéines de surface des cellules au niveau de la cellule unique, grâce à sa technologie unique de microfluidique à gouttelettes en deux étapes. De récentes recherches marquantes sur le cancer du sein, le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer colorectal et le mélanome ont montré l'importance de mieux comprendre le cancer. Tapestri peut être utilisé pour étudier le mosaïcisme clonal et la transition néoplasique, l'évolution clonale et la dissémination métastatique grâce à sa capacité à détecter simultanément les polymorphismes d'un seul nucléotide (PSN) et les variations du nombre de copies (copy number variations, CNV) au niveau de la cellule unique de manière évolutive. Les utilisateurs peuvent ainsi détecter rapidement les clones émergents rares grâce à des mesures fiables et sensibles de la perte d'hétérozygotie, ce qui les aide à comprendre comment les mutations pilotes sont acquises au fil du temps et peuvent permettre aux tumeurs de s'échapper et de former des métastases. L'analyse multiomique unicellulaire revêt une importance croissante dans la médecine de précision contre le cancer, car elle permet de préciser la structure clonale des tumeurs afin de guider le développement de combinaisons thérapeutiques et le traitement personnalisé.

« Nous sommes heureux de déployer notre programme de Centres d'excellence en Europe, grâce au travail du Dr Esteller à l'Institut Josep Carreras, a déclaré Yan Zhang, PDG de Mission Bio. Ce partenariat renforce la position de Mission Bio en tant que leader du séquençage unicellulaire dans les hémopathies malignes, et nous place, ainsi que l'Institut Josep Carreras, sur la voie du succès pour découvrir de nouvelles perspectives biologiques dans le profilage des tumeurs solides. »

Mission Bio et l'Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras organisent un webinaire le jeudi 16 juin à 14 h CEST, au cours duquel M. Esteller présentera un exposé sur la génomique et la protéomique des cellules uniques dans le syndrome myélodysplasique. Cliquez ici pour vous inscrire au webinaire.

Pour en savoir plus sur Mission Bio et la plateforme Tapestri, rendez-vous sur missionbio.com .

À propos de Mission Bio

Mission Bio est une société spécialisée dans les sciences de la vie qui favorise la découverte et le traitement de nombreuses maladies en fournissant aux chercheurs les outils dont ils ont besoin pour mieux mesurer et prédire notre résistance et notre réaction aux nouvelles thérapies. L'approche multiomique de Mission Bio réduit les délais de mise sur le marché de nouvelles thérapies, notamment les thérapies cellulaires et géniques innovantes qui ouvrent de nouvelles voies vers la santé. Fondée en 2014, Mission Bio a obtenu des investissements de la part de Novo Growth, Cota Capital, Agilent Technologies et Mayfield Fund, entre autres.

Sa plateforme Tapestri permet aux chercheurs du monde entier d'examiner toutes les molécules d'une cellule, ce qui leur permet de comprendre l'activité d'une cellule à partir d'un seul échantillon. Tapestri est la seule plateforme multiomique commercialisée capable d'analyser simultanément l'ADN et les protéines d'un même échantillon à un niveau unicellulaire. La plateforme Tapestri est utilisée par les clients des principaux centres de recherche, ainsi que par les entreprises pharmaceutiques et de diagnostic du monde entier pour développer des traitements et éventuellement des remèdes contre le cancer.

À propos de l'Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras

L'Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras est un établissement public appartenant au réseau CERCA de la Generalitat de Catalunya. Il a vu le jour en 2010 et vise à promouvoir la recherche biomédicale et la médecine personnalisée dans le domaine de la leucémie et d'autres maladies sanguines malignes. L'Institut Josep Carreras est le premier centre européen et l'un des seuls au monde spécialisés dans la leucémie et les hémopathies malignes.

Déclarations prospectives

