Mission: Green Computing de Supermicro introduit le concept de coût total pour l'environnement (CTE) pour les grands centres de données

SAN JOSE, Californie, 20 août 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI), un leader mondial de solutions informatiques, de stockage et de réseau dédiées aux entreprises ainsi que de technologie d'informatique verte, a annoncé le lancement mondial de son nouveau court-métrage Mission: Green Computing, qui a été coproduit avec Intel en association avec la NASA.

Ce film, qui arrive à point nommé et invite à la réflexion, s'intéresse au rôle vital que jouent les centres de données pour prendre en charge les milliards d'appareils connectés actuellement en service à travers le monde et à l'impact sur l'environnement de ces centres de données en expansion rapide. Les principales retombées écologiques qui sont examinées concernent les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'électricité et les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Si les entreprises se soucient incontestablement de faire des économies en termes de coût total de propriété (CTP), ont-elles pour autant pensé au CTE, le coût total pour l'environnement ?

Pour le PDG de Supermicro, Charles Liang : « En tant que leader du secteur, nous voulons offrir à nos clients ce qui se fait de mieux pour les aider à économiser de l'argent et à faire des économies en termes de CTP. Nous voulons également nous assurer que nous contribuons au respect de notre environnement, au respect de notre seule et unique planète. »

Pour l'Intel Fellow et directeur des technologies informatiques chez Intel, Shesha Krishnapura : « Quand vous parlez aux directeurs des systèmes d'information dans le monde, vous comprenez que la transformation numérique et l'attention porte sur les applications. Or, ce qu'ils oublient, c'est la transformation au niveau des infrastructures. »

Pour le spécialiste de la recherche au centre des sciences informatiques et de la technologie au NASA Goddard Space Center, Daniel Duffy : « Ces ressources informatiques consomment beaucoup d'énergie, donc nous essayons d'être aussi écologiques et efficaces que possible. »

Pour Lesley Ott, du NASA Global Modeling and Assimilation Office : « (Nous) ne pouvons pas faire des recherches sur les gaz à effet de serre et en même temps être à l'origine d'émissions massives de ces gaz. »

Ces entreprises ont uni leurs forces pour mettre en œuvre de nouvelles technologies innovantes de centre de données économes en ressources mises au point par Supermicro et qui permettent de réaliser des économies en termes de CTP tout en limitant le CTE.

Mission: Green Computing est disponible en ligne sur www.supermicro.com/WeKeepITGreen.

