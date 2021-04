Mission Peak Capital verwerft belang in Mount Street US

Investeringsmaatschappij wil meer vaart zetten achter primary en special servicing-activiteiten in de VS

KANSAS CITY, Mo., 9 april 2021 /PRNewswire/ -- Mission Peak Capital (MPC), een in de VS gevestigde vastgoedbeleggingsmaatschappij die gebaseerd is op het concept van slimme groei door middel van vastgoedcycli, kondigt vandaag een significante financiële investering aan in de Amerikaanse activiteiten van het wereldwijde servicingbedrijf Mount Street Group. Mount Street is de grootste third-party loan servicer in Europa, waar het meer dan 95 miljard dollar aan kredietdiensten beheert, en wil zijn aanwezigheid in de VS uitbreiden en tegelijkertijd meer op maat gesneden servicing aanbieden door gebruik te maken van Mission Peak Capitals diepgaande inzicht in commerciële vastgoedcycli. Samen voeren de bedrijven de sector aan met dienstverlening op hoog niveau, gecombineerd met een allesomvattend perspectief op de levenscyclus van commerciële vastgoedinvesteringen.

"Onze investering in Mount Street is een direct gevolg van onze erkenning dat commercieel vastgoed evolueert en nog steeds sterk beïnvloed wordt door veranderende globale trends," verklaarde Wit Solberg, Principal en Oprichter van Mission Peak Capital. "Beleggers zijn op zoek naar rendement en kopen steeds complexere beleggingsinstrumenten die verder op de kredietcurve liggen en een ervaren servicingpartner nodig hebben. Dit partnerschap zal niet alleen investeerders ten goede komen met meer op maat gemaakte oplossingen. Zowel kredietverstrekkers als leners zullen voordeel halen uit een dienstverlener die vastgoed echt begrijpt op activaniveau, wat succes garandeert"

"Deze joint venture geeft onze wereldwijde klanten een groter bereik op de kapitaalmarkten van de VS," aldus Ravi Joseph, oprichter, managing partner en CEO van Mount Street. "Wij zien dit als een voordelig partnerschap dat ons internationale merk zal positioneren als een echt gedifferentieerde, op maat gemaakte oplossing met een allesomvattend aanbod dat door geen enkele concurrent wordt geëvenaard. Maar al te vaak worden bedrijven ingehuurd om leningen te beheren zonder directe kennis van het eigenlijke product: het onroerend goed zelf. De joint venture MPC/Mount Street heeft expertise in het veld en uit de eerste hand, met wereldwijde vastgoedactiva en -activiteiten om klanten de hoogste waarde te kunnen bieden."

MPC is intrinsiek betrokken bij elk aspect van CRE, met inbegrip van het verstrekken van leningen, het beheer van obligaties, het beleggen in B-obligaties, aandelenbezit en vastgoedbeheer. MPC's portefeuille van investeringen en expertise creëert een gedifferentieerd CRE-dienstverleningsplatform, dat bekend staat om het matchen van kansen die aansluiten bij de huidige cyclus van de vastgoedmarkt. Mount Street lanceerde zijn Amerikaanse activiteiten in 2017 en houdt momenteel toezicht over 12 miljard dollar aan beheerd vermogen (AUM).

Dit partnerschap zal verder reiken dan de kantoren in Atlanta en New York en zal tot 20 nieuwe, doorgewinterde serviceprofessionals en vermogensbeheerders toevoegen in Atlanta en het nieuwe kantoor in Kansas City.

Voor meer informatie over de investering van Mission Peak Capital in Mount Street verwijzen we naar de website missionpeakcapital.com.

Mission Peak Capital (MPC) is een vastgoedbeleggingsmaatschappij die is gebaseerd op het concept van slimme groei via vastgoedcycli. Het in 2008 opgerichte bedrijf is vooruitdenkend en evolueert voortdurend. Het is uitgegroeid van een adviesbureau voor CMBS-obligaties tot een volledig geïntegreerd platform voor commercieel vastgoed (CRE), dat schulden, aandelen, servicing en vastgoedbeheer omvat. Bij MPC verbetert een op maat gemaakte benadering van commercieel vastgoed een dynamische portefeuille van vastgoedbeleggingen.

Mount Street is een onafhankelijk bedrijf dat sinds zijn oprichting in 2013 snel is gegroeid en nu een wereldwijde voetafdruk heeft die ongeëvenaarde service biedt aan zijn klanten. Wereldwijd beheert Mount Street 95 miljard dollar aan kredietproducten met een team van meer dan 150 professionals in 10 kantoren. Mount Street US, dat in 2017 van start ging met activiteiten in de VS, beheert momenteel 12 miljard dollar aan beheerd vermogen (AUM). Als de grootste third-party CRE-dienstverlener in Europa en wereldwijd marktleider voor door krediet gedekte activa en gestructureerde financiering in Europa, Australië en de Verenigde Staten, werd Mount Street in 2016, 2017, 2018 en 2019 door de lezers van Real Estate Capital bekroond tot CRE Servicer of the Year en is Mount Street de Europese marktleider in CMBS-dienstverlening. Mount Street levert front-, mid- en back-officediensten aan onze klanten gedurende de hele levenscyclus van de lening, met marktleidende expertise, een vertrouwd team van professionals en een eigen technologiesysteem dat uitmuntendheid in dienstverlening stimuleert.

