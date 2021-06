Mississauga revient au premier rang des villes internationales de taille moyenne de l'avenir et est reconnue pour sa solide performance économique

MISSISSAUGA, Ontario, 19 juin 2021 /PRNewswire/ -- La Ville de Mississauga a reçu cinq récompenses de la part du magazine Foreign Direct Investment (fDi), soulignées par son retour en tant que grand gagnant de la catégorie Ville de taille moyenne de l'avenir 2021/2022 dans l'ensemble des Amériques pour sa forte performance économique. Les critères d'attribution de cette récompense portent sur les infrastructures, les incitations et les capacités des villes et des régions à attirer de futurs investissements étrangers.

« C'est un honneur absolu de conserver une fois de plus notre place dans le classement des villes américaines de taille moyenne de l'avenir, qui témoigne tout simplement de la prospérité et de la durabilité de l'économie de Mississauga. Nous célébrons cette reconnaissance avec notre communauté d'affaires dynamique et résiliente, notre conseil municipal qui nous soutient et notre personnel dévoué au développement économique de la ville. La Ville de Mississauga continue d'avoir pour priorité d'attirer de grands talents et des entreprises clés axées sur le savoir qui contribuent à rehausser notre profil mondial », a déclaré Bonnie Crombie, maire de Mississauga. « Le fait d'être une ville novatrice et accueillante pour les entreprises renforce notre réputation de destination où les entreprises choisissent d'investir, de créer des emplois et de rester en tête de la concurrence. Notre bureau continuera de faciliter le développement économique et l'expansion des entreprises à Mississauga pour favoriser une économie saine et prospère. »

Mississauga a été reconnue dans les catégories suivantes en tant que ville de taille moyenne :

Première dans la catégorie Villes de l'avenir

Deuxième dans la catégorie Accueil des entreprises

Deuxième dans la catégorie Potentiel économique

Troisième dans la catégorie Connectivité

Mississauga a également été choisie deuxième dans la catégorie suivante :

Stratégie globale fDi par le jury du fDi

« Mississauga est une ville ouverte et diversifiée qui dispose des atouts dont les entreprises ont besoin pour s'installer, se développer et réussir. Nous faisons partie de l'une des économies de grandes villes qui connaît la croissance la plus rapide au monde et qui possède un bassin de talents hautement qualifiés et extrêmement diversifiés, avec de solides liens avec les opportunités et marchés mondiaux », a déclaré Harold Dremin, Directeur du développement économique. « Nous sommes humbles et encouragés par cette reconnaissance internationale qui nous permet de continuer à aider les entreprises à s'installer, à se développer et à prospérer et nous nous réjouissons à la perspective d'un avenir encore meilleur. »

Le milieu des affaires dynamique et diversifié de Mississauga compte plus de 98 000 entreprises, 1 400 multinationales et 75 entreprises Fortune 500. Mississauga est l'un des plus grands centres d'affaires au Canada, composé de nombreuses industries du savoir importantes au Canada. Ces secteurs comprennent : la fabrication de pointe, les services financiers, les technologies de l'information et des communications, les sciences de la vie, la logistique intelligente et plus encore. Veuillez visiter le site web du Bureau de développement économique pour en savoir plus.

Contexte

Les listes de présélection des villes de l'avenir du fDi sont créées à l'aide d'outils en ligne spécialisés dans les villes d'Amérique du Nord et du Sud. Les villes sont notées jusqu'à un maximum de 10 points pour chaque critère individuel, qui sont pondérés par leur importance pour attribuer les notes globales. Le système de classement est axé sur un mélange de données et d'opinions d'experts pour classer les villes qui ont les meilleures perspectives en matière d'investissement étranger, de développement économique et d'expansion des entreprises. fDi est la première publication au monde pour les affaires dans le contexte de la mondialisation. Veuillez visiter le site web fdiintelligence.com.

Contact pour les médias : Catherine Monast, Conseillère principale information aux médias et au public, Ville de Mississauga, 905-615-3200, poste 5046, [email protected], ATS : 905-896-5151

SOURCE Ville de Mississauga