Misturador-mestre do uísque Johnnie Walker é homenageado por serviços ao uísque escocês

Durante sua carreira, o Dr. Beveridge se estabeleceu como uma das mais altamente respeitadas figuras no setor, renomado por suas qualificações e dedicação à qualidade, bem como por suas maneiras apreciadas e modestas.

A homenagem acontece em um momento que o Johnnie Walker, o uísque escocês mais popular do mundo, se prepara para celebrar seu 200o aniversário, em 2020. O Dr. Beveridge é apenas a sexta pessoa em dois séculos de história da empresa a ocupar a posição de misturador-mestre (master blender), sendo que a primeira foi John Walker, seu fundador.

Como parte das celebrações para marcar seu 40o ano com a Johnnie Walker, o Dr. Beveridge irá trabalhar com sua equipe em um uísque único de 40 anos, usando alguns dos uísques escoceses mais raros das reservas da Johnnie Walker.

Instalado nas salas de mistura da Diageo em Menstrie, Clackmannanshire, o Dr. Beveridge lidera uma equipe de 12 misturadores, responsáveis pela qualidade e consistência de todas as marcas de uísque escocês da empresa. Ele também trabalha de perto com destiladores, tanoeiros, trabalhadores em cobre e todos os artesãos envolvidos na produção dos uísques escoceses mais finos.

Ele recebeu várias distinções do setor, como a de ganhar um lugar na Galeria da Fama do Uísque Mundial em 2015. Em 2016, ele foi nomeado Misturador-Mestre do Ano pela International Whisky Competition pelo segundo ano consecutivo, a primeira vez que isso aconteceu na história da competição

Ao comentar o recebimento da medalha, o Dr. Beveridge a dedicou a seus colegas do setor do uísque escocês. Ele disse: "É uma experiência maravilhosa receber essa distinção de Sua Majestade a Rainha e é uma honra poder recebê-la em nome de todas as pessoas com as quais trabalhei na produção do uísque escocês nas últimas quatro décadas".

"A produção do uísque escocês é realmente um esforço de equipe a cada passo, do grão ao copo, e é um privilégio trabalhar em uma indústria tão especial. Dedico essa medalha a todas a mulheres e todos os homens em nossas destilarias, aos trabalhadores com cobre, tanoeiros e ao pessoal dos armazéns e salões de engarrafamento em toda a Escócia, que são responsáveis por fabricar o Johnnie Walker".

Ao parabenizar o Dr. Beveridge pela homenagem, o presidente-executivo da Diageo, Ivan Menezes, disse: "Esse é um dia muito especial para o Jim e sua família e é um prazer parabenizá-lo em nome de todos na Diageo".

"Jim é famoso no setor do uísque escocês por sua dedicação à arte da produção de uísque e pelos incríveis uísques que ele cria para a Johnnie Walker, mas também é conhecido como um colega excepcional e amigo das pessoas com as quais trabalha. Esse é um reconhecimento valioso de uma carreira extraordinária, que se estendeu por quatro décadas".

O diretor de marca global da Johnnie Walker, John Williams, acrescentou seu tributo: "Todos na família Johnnie Walker estão felizes por ver Jim receber esse reconhecimento pela excepcional contribuição que ele deu à Johnnie Walker e ao setor do uísque escocês".

"Jim não é apenas o guardião de quase dois séculos de tradição da Johnnie Walker, mas também é um pioneiro incansável, sempre aprendendo e sempre buscando novas fronteiras de sabor para o uísque escocês".

O Johnnie Walker é o uísque escocês número um em vendas no mundo, com uma média de sete garrafas exportadas da Escócia a cada segundo, o que o torna o principal produto de exportação do país. A marca usa os melhores uísques escoceses do inventário incomparável da Diageo de 28 destilarias de malte e mais de 10 milhões de barris maturando na Escócia.

O Johnnie Walker está no coração de um programa de investimento de £150 milhões em turismo do uísque escocês da Diageo, incluindo a criação de uma atração flagship global para turistas em Edimburgo e a transformação de 12 destilarias da empresa em destinos para visitantes na Escócia.

