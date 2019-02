Mit dem Fokus auf Kundenbedürfnisse: Dussmann Group nutzt Planon-Software

FM-Dienstleister erweitert seine Planon-Technologie zur Betreuung seines Kundenstamms

BERLIN und FRANKFURT, Deutschland, Feb. 25, 2019 /PRNewswire/ -- Die Dussmann Group hat eine globale Software-Lizenz für Planon Universe for Service Providers erworben. Planon ist der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen zur Optimierung des Facility-Managements. Mit diesem Schritt will die Dussmann Group ihre Ziele hinsichtlich Prozesseffizienz und Kundenbetreuung erreichen, die in der Dussmann Group-Strategie 2023 – 'Dussmann Next Level' verankert sind.

„Unser Ziel ist es, mit innovativen Next-Level-Dienstleistungen die vielfältigen Herausforderungen unserer Kunden optimal zu begleiten. Mit individuellen und flexiblen Servicepaketen suchen wir die bestmögliche Lösung für den Kunden", so Dr. Wolfgang Häfele, Sprecher des Vorstands der Dussmann Group und verantwortlich für das Facility-Management im deutschsprachigen Raum. Die Dussmann Group setzt konsequent auf den Einsatz neuer Technologien und investiert in die Digitalisierung von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen sowie in neue Support-Technologien. Ein höherer Digitalisierungsgrad verbessert die Qualität, beschleunigt Prozesse und erleichtert körperlich anspruchsvolle Aufgaben, wovon alle Dussmann-Kunden profitieren werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, bewertete die Dussmann Group auch den Status quo ihrer Technologien. Dazu gehörte die aktuelle Nutzung der CAFM- bzw. ISMS-Software von Planon, DIAS („Dussmann Integrierte Auftrags Steuerung").

„Im Bereich der technischen Dienstleistungen haben wir mit DIAS einen Quantensprung gemacht. Damit können wir die Wartung und Inspektion kontrollieren und unseren Kunden eine sorgfältige Dokumentation zur Verfügung stellen", so Dr. Wolfgang Häfele weiter.

Seit drei Jahren setzt die Dussmann Group DIAS im technischen Servicemanagement ein. Als Planon die speziell für Facility-Management-Dienstleister entwickelte Betriebsplattform Planon Universe for Service Providers in den Markt einführte, begann die Dussmann Group damit, den Einsatz von Planon auf weitere Prozesse auszudehnen und redundante Systeme zu ersetzen. Das neue System wird den Namen DIAS 2.0 tragen.

„Unsere Priorität ist es, für Transparenz zu sorgen und einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Die FM-Dienstleister-spezifische Plattform Planon Universe for Service Providers wird bei der Erreichung dieses Ziels eine wichtige Rolle spielen", so Wolfgang Häfele.

Es gab zahlreiche Gründe, sich für Planon Universe for Service Providers zu entscheiden. Die Dussmann Group räumt der Daten- und IT-Sicherheit hohe Priorität ein, auch mit Blick auf die DS-GVO. Mit DIAS 2.0 kann sie die Sicherheit der Kundendaten, einschließlich einer ausnahmslosen Datenspeicherung in Deutschland, sicherstellen. Darüber hinaus ist die Dussmann Group überzeugt, dass Planon engagierte, fachkundige Berater mit umfassenden Facility-Management-Kenntnissen bereitstellen kann.

Über die Dussmann Group

Mit 64.500 Mitarbeitern in 17 Ländern bietet die Dussmann Group Dienstleistungen rund um den Menschen an. Der größte Geschäftsbereich Dussmann Service erbringt aus einer Hand Gebäudetechnik, Catering, Sicherheits- und Empfangsdienst, Gebäudereinigung, Sterilgutversorgung, Kaufmännisches Management und Energiemanagement. Als Komplettanbieter für kälte- und klimatechnische Ausrüstungen leistet DKA den Bau und Service für Kühl- und Klimaanlagen. HEBO Aufzugstechnik GmbH bietet Neuanlagen, Modernisierung, Service und Reparatur von Premiumaufzügen. Kursana sorgt für Betreuung und Pflege von 13.600 Senioren. Darüber hinaus betreibt die Group Dussmann das KulturKaufhaus in Berlin und bietet betriebsnahe Kinderbetreuung mit den Dussmann KulturKindergärten. Die Dussmann Group erzielte im Jahr 2017 einen Gesamtumsatz von 2,22 Mrd. Euro. Mehr Informationen unter news.dussmanngroup.com

