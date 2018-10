Mit der Gründung der Grand Seiko Corporation of America beginnt für Grand Seiko eine neue Ära

TOKIO, 2. Oktober 2018 /PRNewswire/ -- Die Seiko Watch Corporation freut sich, die Gründung eines neuen Unternehmens bekanntgeben zu können, das die Marke „Grand Seiko" in den USA vermarkten wird. Die Grand Seiko Corporation of America wurde nach dem Recht des US-Bundesstaats New York gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Seiko Watch Corporation.

Seit ihrem internationalen Debüt 2010 ist das Ansehen von Grand Seiko als eine der führenden Marken im Segment für Luxusarmbanduhren schnell gewachsen – das Ergebnis ihrer preisgekrönten Reihe mechanischer Armbanduhren und ihrer einzigartigen „Spring Drive"- und exklusiven Quarz-Kollektionen. Die Kollektion von Grand Seiko wird zu Preisen zwischen 2.200 und 60.000 US-Dollar angeboten. 2017 wurde ein neues Kapitel in der Geschichte von Grand Seiko aufgeschlagen: Es wurde eine größere Kollektion eingeführt, und Grand Seiko wurde als komplett eigenständige Marke etabliert.

Die Grand Seiko Corporation of America ist das erste unabhängige Grand Seiko-Unternehmen der Welt. Sie wird Grand Seiko über ihr bestehendes Netz von Einzelhandelspartnern, über die „Grand Seiko Boutique" in Beverley Hills und die Seiko-Boutiquen in New York und Miami vermarkten. Weitere Pläne für eine größere Einzelhandelspräsenz und andere Marketinginitiativen werden im November in New York vorgestellt.

„Die Gründung dieses neuen Unternehmens ist ein wichtiger Teil unserer weltweiten Strategie, Grand Seiko stärker zu profilieren. Grand Seiko hat über die vergangenen zwei Jahre in den USA bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Das neue Unternehmen wird auf dieser Dynamik aufbauen können – wird sich gezielt darauf konzentrieren, Grand Seiko als Luxus-Armbanduhrenmarke zu entwickeln und sowohl auf die Bedürfnisse der Einzelhandelspartner als auch unserer Kunden einzugehen. Vor uns liegt eine aufregende Zeit", so Shinji Hattori, Chairman und CEO der Seiko Watch Corporation.

Informationen über Grand Seiko

Ursprünglich 1960 eingeführt, erfreut sich „Grand Seiko" als eine der führenden Marken von Luxus-Armbanduhren schon seit Langem einer treuen Anhängerschaft in Japan. Seit ihrem internationalen Debüt 2010 ist Grand Seiko nun auf allen Märkten weltweit erhältlich. Grand Seiko ist einer der ganz wenigen voll integrierten Hersteller von Armbanduhren der Welt. Die Marke verfügt über komplette In-house-Fähigkeiten in jedem Bereich der Armbanduhrenherstellung – angefangen bei der Entwicklung von Komponentenmaterialien, über Konzeption und Herstellung, bis hin zu Zusammenbau und Einstellung. Jede Grand Seiko-Armbanduhr wird von hochkompetenten Fachmännern und Fachfrauen in zwei hierfür bestimmten Studios in Japan von Hand zusammengebaut und eingestellt. Vom ersten Tag an hat Grand Seiko sich auf das absolut Wesentliche der Uhrenherstellung konzentriert; jede Grand Seiko-Armbanduhr zeichnet sich durch höchste Präzision, Ablesbarkeit, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Mit der einfachen Reinheit ihrer Konstruktion, dem höchsten Grad an Handfertigung in allen Details und einer betont japanischen Ästhetik besitzen alle Grand Seiko-Armbanduhren eine besondere, einzigartige Schönheit – das unverkennbare Merkmal der Marke. Grand Seiko – Gewinner vieler Auszeichnungen, darunter einer Auszeichnung vom Großen Preis für Uhrmacherei in Genf im Jahr 2014 – bietet eine große Bandbreite von Armbanduhrmodellen mit exklusiven mechanischen, Spring Drive- und Quarz-Kalibern an.

Offizielle Website: https://www.grand-seiko.com/global-en/

Informationen über Seiko in den USA

Die Seiko Corporation of America wurde 1970 gegründet, um Armbanduhren der Marke „Seiko" zu vermarkten. Die in New Jersey ansässige Seiko Corporation of America hat bis heute Armbanduhren sowohl der Marke „Grand Seiko" als auch „Seiko" vermarket und ist für das Management der drei Flagship-Geschäfte in den USA verantwortlich gewesen. Mit der Gründung der Grand Seiko Corporation of America werden die Betriebsoperationen des Unternehmens nun zweigeteilt. Die Grand Seiko Corporation of America wird Grand Seiko und die Premium-Kollektionen von Seiko über den unabhängigen Einzelhandelskanal vermarkten. Auch wird sie alle derzeitigen und künftigen Einzelhandelsoperationen managen. Seiko Watch of America, das bislang als „Seiko Corporation of America" firmierte, wird weiterhin die Kernkollektion der Seiko-Armbanduhren vermarkten und sämtliche Logistik und Serviceunterstützung für alle Marken verantworten, darunter auch für Grand Seiko.

Related Links

https://www.grand-seiko.com/global-en/