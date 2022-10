Mit der neuen tragbaren Espressomaschine Minipresso NS2 von Wacaco wird der Weg von der Kapsel in die Tasse zum Kinderspiel

HONGKONG, 17. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Der weltweite Marktführer für tragbare Espressomaschinen, Wacaco Company Ltd, bringt die zweite Generation der bekannten Minipresso NS Kapsel-Espressomaschine auf den Markt. Wacaco hat seine Kaffee-Expertise und sein technisches Know-how in einem brandneuen Design vereint und so die bisher kompakteste und leistungsfähigste Kapsel-Espressomaschine entwickelt.