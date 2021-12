Mit großem Tusch ins neue Jahr: David Guetta lässt in der Silvesternacht den Louvre Abu Dhabi aufleben

ABU DHABI, UAE, 19. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Der weltbekannte DJ und Produzent David Guetta ist für seine außergewöhnlichen Shows bekannt. Nach der erfolgreichen dritten Ausgabe seiner Show United at Home im Musée du Louvre in Paris an Silvester 2020, geht das Format in die Verlängerung: Gemeinsam mit dem Louvre Abu Dhabi bringt er Menschen aus der ganzen Welt zusammen und lädt zu einem spektakulären Abend ein. Weltweit können Fans die Show am 31.12.21 ab 21 Uhr unter folgendem Link nachverfolgen: https://davidquetta.lnk.to/NYE